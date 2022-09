Mirna Schindler tras salida de Canal 13: “La conducción de un matinal es un trabajo durísimo”

La periodista, Mirna Schindler, habló por primera vez tras conocerse su salida del matinal “Tu Día” de Canal 13. En dos videos, la exanimadora contó cómo se encuentra después de haber sido desvinculada del canal y ese espacio matutino, que se especula estará a cargo de José Luís Repenning y Priscilla Vargas.

En un video exclusivo para ADN Radio, ella mencionó que “creo que uno siempre tiene que entender que los procesos, sobre todo en la industria de la televisión, pueden tener un fin, incluso antes de los que uno se imagina”.

La periodista que ha trabajado en la Radio ADN, TVN, Mega, La Red y CNN Chile, agradeció haber aprendido un nuevo oficio en su estadía en Canal 13, “la conducción de un matinal es un trabajo durísimo, es un género que tiene un nivel de competencia tremenda, aprendí lo duro que es estar ahí, este es un gran equipo que hay detrás, yo solamente fui la cara visible, de este producto llamado matinal. Me voy con la tranquilidad y confianza de haber dado lo mejor de mí, profesionalmente hablando”.

Mientras que en su cuenta personal de Instagram, Schindler compartió un video en el que expandió más sobre su salida del matinal, “en buen chileno, me saqué la cresta, no tomé vacaciones, fueron casi un año al aire, donde lo único que hice fue darlo todo. Agradezco lo que significa estar en un matinal, que es una máquina de moler carne por la cantidad de trabajo que esto requiere, esto es un equipo enorme que se saca la mugre todos los días. Ni todo el trabajo, ni todo el esfuerzo necesariamente garantiza el éxito de un producto como este, por lo tanto no soy capaz de juzgar las decisiones”.

Ella manifestó encontrarse conforme con su labor dentro de este espacio, “creo no haber traicionado lo más importante mantener ese periodismo que me gusta a mí. El periodismo de calidad, que se prepara, que no improvisa, en el sentido que está preparado para decir lo que vamos a decir o para tener el dato preciso. Decir algo con rigor, y no solo para tener más likes en Instagram o en Twitter, por eso me voy tranquila” agregó.

Finalmente, cerró hablando del rol que tiene el periodismo en la sociedad y cómo este debería ejercerse, “yo sigo creyendo que el país necesita y merece periodistas que sean capaz de cuestionar la autoridad, cuestionar las distintas entidades e instituciones, no solo del Estado, sino también a personas públicas y privadas que ejercen roles. Para eso estamos, somos los grandes fiscalizadores de la democracia, y eso es nuestro deber, cuestionarlo todo con respeto (...) y voy a seguir trabajando para eso”, concluyó.