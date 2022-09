Pamela Díaz revela por qué exmarido no ve a su hija: “Tiene que hacerse un examen y no se lo quiere hacer”

Pamela Díaz tuvo un live con Carmen Gloria Arroyo, en el cual tocaron la problemática de las pensiones de alimentos. Ya es sabido que el exmarido de “La Fiera”, Fernando Téllez, no le ha cancelado la deuda con respecto a la hija en común de ambos, Pascuala. Sin embargo, ahora la modelo entregó más detalles de la relación.

De acuerdo a las declaraciones recogidas por “Mira lo que Hizo”, Díaz sostuvo que “a mí no me pagan la pensión alimenticia de la Pascu hace más de dos años. No tengo cómo sacarla, porque he hecho miles de cosas. No ve a mi hija porque tiene que hacerse un examen y no se lo quiere hacer. No le importa hace tres años”.

Por otro lado, reiteró lo que en diversas oportunidades ha manifestado, que es que no ha podido sacar a la niña de vacaciones en el extranjero, porque necesita el permiso del padre.

“Tengo que sacar pasaporte para sacar a mi hija, porque me quiero ir con mi mamá a chochear con mis hijos. Lo saco, pero no puedo ir a buscarlo, porque tiene que ir uno de los papás”, dijo.

“Quiero irme de vacaciones, yo pago todo y no puedo sacar a mis hijos de vacaciones porque tengo que preguntarle al mate chola, que te juro que digo ‘no puede ser’”, reflexionó.

Pamela Díaz en PH

Hace algunas semanas la influencer se confesó en PH, donde dijo que “yo cubro mis hijos en todo, desde una operación, al agua, luz, vestuario, todo y lo mismo me pasa con mi hija ahora, él no paga nada, no está de ninguna manera, ni afectivamente, nada. Me pasa los mismo que al 85% de las mujeres en Chile, hay muchas mujeres que están en la misma”.

Con respecto a la ausencia de Téllez, Díaz afirmó que “no es un tema que me de pena o rabia, no, para mí mejor, es mejor que no lo vea, tengo una red de apoyo importante, veo que no es una niña afectada, la estoy criando como yo quiero, mientras tenga a uno de los papas presentes, cualquier cabro puede salir adelante”.