“Quisiera levantar una copa por ellos”: Miembros del “Japenning con Ja” recuerdan a sus compañeros que partieron

Los miembros de la emblemática sitcom “Japenning con Ja”, Eduardo Ravani, Gloria Benavides, Fernando Alarcón y Maitén Montenegro, fueron los invitados del programa de conversación “Socios de la Parrilla” de Canal 13. En este espacio conducido por Pedro Ruminot, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, los actores se dieron un espacio para recordar a los compañeros que ya no están con nosotros.

Eduardo Ravani tomó la iniciativa de recordar a las personas que se fueron y pidió un brindis, “quisiera que pudiésemos levantar una copa por ellos, Óscar Olavarria, Andrés Rillón, Gabriel Maturana, Guillermo Bruce, Jorge Franco, Myriam Palacios. Tremendas personas que estuvieron con nosotros, Gladys del Río, que fue la última en ir a acompañar a su Jorge allá arriba, en donde él seguramente estará dirigiendo el gran coro celestial junto con ella. Quiero levantar la copa”, brindó.

Pancho Saavedra mencionó que están vivos en nuestros recuerdos, a lo que Marité Montenegro agregó “eso es lo más importante que el público nos mantiene vivos en sus recuerdos”.

Aprovecharon el espacio para destacar especialmente a Jorge Pedreros, a lo que Ravani dijo en su memoria que, “compartimos un sueño. Conocí a Jorge como músico, nunca lo había visto en la faceta que fue carne con el Japenning. Entonces se empezó a crear una amistad que está basada en las potencias del otro. O sea, yo siempre pensé que Jorge era mucho más que la música, que era excelente, porque todas las conversábamos nos llevaba a un terreno que nos comprometía a una idea de humor (...) Un tipo muy generoso porque muchos artistas chilenos le deben a él su carrera”.

Gloria Benavides se sumó a estas palabras y afirmó ser una de esas artistas, “yo le debo todo a Jorge, todo, todo, todo se lo debo a Jorge. Él me llevó, él creyó en la Cuatro porque yo hacía un personaje que se llama la Flora, que era la novia de Mandolino y mi hermano era el Foca, el Marcelo de Cachureos. Y él me llamó y me dijo que quería hacer un programa con ese personaje pero más joven, le vamos a cambiar el pelo, le vamos a poner una falda. Él buscó la ropa y salió la cuatro dientes. Él me llevó a Viña, el creyó en mí, siempre creyó en mí y siempre lo tengo, salgo a actuar y sé que Jorge está. Le pido fuerzas a él porque uno sale a ganarse los aplausos”, añadió.

