Recortes y despidos, lo que anunció Zuckerberg sobre Facebook e Instagram

Una agenda de recortes y despidos de personal es lo que traen las gigantes Facebook, WhatsApp e Instagram para los próximos meses, ello debido a que las expectativas sobre la estabilización de la economía no han sido satisfechas.

La noticia la dio a conocer el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, quien anunció el congelamiento de personal en la compañía de redes sociales. Una persona presente en la acostumbrada sesión semanal de preguntas y respuestas con los empleados soltó la primicia.

Desaceleración en la red

Los nuevos recortes dejan ver que las empresas no esperan cifras positivas en sus ingresos por publicidad, que es el principal músculo que sostiene a estos monstruos de la interacción digital.

La medida apunta a reducir costos y hacer un cambio en sus prioridades de inversión, esto significa que será inminente una reestructuración al interior de la gigante fundada por Zuckerberg.

“Queremos asegurarnos de no agregar personas a equipos en los que no esperamos tener roles el próximo año”, explicó al personal, lo que significa un primer revés en la historia de Meta desde los tiempos en que solo era Facebook y no paraba de crecer en medio de distintas crisis financieras.

Luego, Zuckerberg entendió que no era el momento para dejar en pie a los rivales, así que se dispuso a adquirir a los que se plantaban como amenazas: Compró Instagram (2012) y en 2014 Whatsapp para convertirse en el único “tiburón” en la playa. Sin embargo, esta realidad ha comenzado a cambiar.

El fenómeno Tik Tok

Varias razones están generando cambios en las preferencias de navegación por redes sociales. Algunos piensan que Facebook ha dejado de ser una comunidad y se comporta más como un muro de noticias. A finales del 2021 Facebook no pudo tocar la aspirada meta de 2 mil millones de usuarios diarios (DAUs) con un cierre en 1.929 millones, detalló el sitio es.statista.

Zuckerberg había advertido en julio que Meta “reduciría constantemente el crecimiento de la plantilla” y que “muchos equipos se reducirán para que podamos cambiar la energía a otras áreas”. Las prioridades internas incluyen Reels, el competidor TikTok de Meta y el plan futurista de Zuckerberg para Internet, conocido como el metaverso. Meta tenía más de 83 mil 500 empleados al 30 de junio y sumó 5 mil 700 nuevas contrataciones en el segundo trimestre. Zuckerberg dijo que la compañía sería “algo más pequeña” para fines de 2023.

Durante los primeros 18 años de la compañía, básicamente crecimos rápidamente todos los años, y luego, más recientemente, nuestros ingresos se mantuvieron planos o ligeramente bajos por primera vez”, dijo al personal el jueves.

Durante su llamada de ganancias del primer trimestre, la compañía dijo que los gastos anuales serían aproximadamente 3 mil millones más bajos de lo proyectado inicialmente, recortando un rango estimado que había llegado a 95 mil millones de dólares. En medidas anteriores para reducir el gasto, se cerró un reloj de doble cámara que la compañía estaba construyendo para competir con el Apple Watch.

