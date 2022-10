Reto visual ¿Podrás encontrar el helado en este dibujo?

Los cazadores de retos están divirtiéndose con este juego de velocidad visual que se difunde en internet. Se trata de una imagen que esconde un helado, y eldesafio es poder encontralo lo más rápido posible.

Para los más veloces competidores se establece como media los siete segundos para poder encontrar el helado entre una gran cantidad de alimentos, frutas y golosinas que hay sobre un mantel de picnic.

El dibujo, con mucho color, muestra a una familia en un día de campo. La escena se compone de árboles, un perrito jugando en el pasto y los platillos dispuestos para comer. Entre tantos elementos se esconde el helado, citó Ensedeciencia.

La observación

Los que quieran hacer el reto deben saber que la tarea no será fácil, ya que el helado fue muy bien disimulado. Según el medio, el 80% de los que participan en este juego de observación no logran resolverlo en el tiempo estimado, es por ello que se da como límite los 15 segundos. Quien no logre encontrar el helado en ese período pierde el juego.

Los retos visuales se han vuelto virales en las redes sociales (Agencias)

El desafío es, además de entretenido, una manera de poner a prueba nuestra concentración, capacidad de observación y de selección. Estar atentos a los detalles es otro aspecto que destaca al tratar con este tipo de entretenimientos. Además, los retos visuales son muy seguros, sirven para cualquier edad y se pueden hacer de manera individual o en grupo si se quieren medir habilidades.

Como se puede ver, desde la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020, fueron muchos los portales que se pusieron de moda por su alta oferta de entretenimiento a nivel de gimnasia cerebral. Durante estos años se han hecho populares varias decenas de estos pasatiempos con excelentes efectos en el ánimo de los usuarios, ya que se busca ocupar la mente en la sana recreación.

Sitios especializados

Hay varios portales dedicados a este tipo de entretenimiento, que viene a ofrecer una opción avanzada de las clásicas revistas impresas con sopas de letras.

Uno de ellos es el portal Genial.guru, que cuenta con un menú bastanet amplio de juegos, curiosidades, retos populares y más. También existe el portal Namastest, que se fundó en 2015 para ofrecer entretenimiento diario mediante cuestionarios y juegos.

Los retos están clasificados según categorías, como animales, profesiones, alud, psicología, personalidad e incluso según los signos del zodíaco. También ofrece artículos sobre temas de ciencia, autoconocimiento y estilo de vida, entre otros contenidos.

