“Un verdadero sueño hecho realidad”: periodista de los chilenos famosos en Miami se convirtió en notero de Telemundo

Felipe Carvajal es un iquiqueño que luego de un largo peregrinar por diversos canales de la televisión chilena (La Red, CHV y TVN), decidió buscar nuevos horizontes en 2017, y hoy, un lustro después de su apuesta, pasó de ser el reconocido periodista del clan de famosos en Miami, a el flamante reportero de la internacional cadena de Telemundo para cubrir el próximo Mundial de Qatar.

Un gran salto en la carrera del comunicador que, tras un paso de dos años por Australia, llegó a Estados Unidos para convertirse en medio de la pandemia en la voz casi oficial de la actualidad de los famosos chilenos en Miami.

Por su micrófono pasaron personajes como Don Francisco, Rafael Araneda, Douglas e Iván Zamorano, entre otros nacionales; en despachos al “Me Late” de TV+ se codeó con Daniel Fuenzalida aportando datos de la supuesta mala onda de los rostros chilenos radicados en Miami con Luis Jara; y en CHV aportó con el pulso de la votación del plebiscito de salida de la nueva Constitución de compatriotas en el extranjero.

Pero ese salto tuvo unos inicios tormentosos, más en el inicio de la pandemia, donde vio como sus primeros pasos en la TV norteamericana se desvanecían a medida que comenzaban las medidas de confinamientos. Como lo relata Carvajal a Publimetro.

La reinvención de Felipe Carvajal en Miami

“Llegué a Miami a fines de 2018 gracias a un casting para un canal deportivo llamado Bein Sports. Ahí leía noticias y participaba de un programa al mediodía llamado ‘Imparables’. Estuve un tiempo corto en el canal ya que justo en ese periodo hubo una crisis económica en la cadena y comenzaron los despidos, cancelaron programas, justamente los programas en que yo estaba trabajando. fue algo inesperado para todos y para mi fue terrible. Yo diría que ahí comienza mi montana rusa de emociones y de vida en Miami. Pensé en volver a Chile, sabía que podría tener un trabajo allá, pero decidí quedarme a luchar, aunque no sabía que tan duro podía ser. Fueron meses de mucha incertidumbre y poco trabajo. Empecé a tocar puertas sin conocer a nadie. Una vez fui sin cita previa a Telemundo, agarre mi auto Y llegué al canal que es enorme, pero no pasé de la recepción, jajajá. Me dijeron que tenía que irme porque no tenía una cita. Cuando me fui, me dije: ‘No importa, algún día voy a volver para trabajar aquí’. Siempre lo decreté”, relata.

Felipe Carvajal. Fuente: Instagram @felipe_carvajalo.

“He hecho y trabajado en todo lo que te imagines (...) la pandemia profundizó mucho los problemas en todo ámbito y me tocó salir a buscar el dinero. Antes de que iniciara la pandemia, estuve cuatro meses como presentador de un programa llamado ‘Buenos días Miami’, en América TV, pero cuando comenzó ya más grave el tema (de la pandemia) se canceló todo y tuve que arreglármelas”, prosigue el periodista, quien en dicho momento hizo lo que cientos de extranjeros realizan para sobrevivir en otro país.

“Fui valet parking de un edificio, repartí comida, limpié cuartos de hoteles en la playa, fui Uber, trabajé en una panadería y me corté un dedo cortando masa, jajajá. Igual fue terrible en ese momento, porque me salió 800 dólares la vacuna del tétano. No tenía seguro. Hacía corresponsalías para canales de Chile. Fue duro, emocionalmente me pegó, porque no venía a Miami a eso, el trabajo es muy digno cualquiera sea de forma honesta, pero me hizo más fuerte y conocí gente muy linda, emprendedora y que estaba sacando adelante a sus familias. Conocí la real vida del inmigrante”, explica.

La “Conexión” de Carvajal con “Miami”

En medio de ese contexto es que a Carvajal se le ocurrió la idea de realizar un streaming de Instagram, el reconocido “Conexión Miami”, que emite en su cuenta de la red social @felipe_carvajalo, y que en pocos meses pasó de ser un espacio con pocos famosos a otro donde se ha codeado con artistas de la talla de Jon Secada, o mediáticas figuras como Adamari López (expareja de Luis Fonsi) y Myrka Dellanos (ex de Luis Miguel). Obviamente, también hubo espacios para sus compatriotas: José Miguel Viñuela, Karen Doggenweiler y Fernando Godoy, entre variadas figuras.

Felipe Carvajal y Rafael Araneda. Fuente: Instagram @felipe_carvajalo.

“‘Conexión Miami’ nació un día que estaba en mi departamento en la ciudad de Aventura (a 30 minutos del centro de Miami), un poco aburrido de estar encerrado y dije: ‘Quiero seguir conectado y vinculado con las comunicaciones’, y comencé a hacer lives de Instagram. Recuerdo que mi primer entrevistado fue Gino Costa, ya que habíamos trabajado en el ‘Buenos días a todos’. A los lives les empezó a ir muy bien. Comencé a tener repercusión con ciertos entrevistados y declaraciones en el programa ‘Me Late’, de Daniel Fuenzalida. Entrevisté a Don Francisco, Jon Secada, Viñuela, Mauricio Israel, Karen Doggenweiler, Fernando Godoy, con quien compartí departamento en Santiago cuando más jóvenes, entre muchos otros. Luego con unos amigos de Ecuador, aquí de una productora, creamos el canal de Youtube ‘Conexión Miami Oficial’ y ahí ya comenzamos con todo a cubrir eventos, backstages de programas en canales de TV de acá y entrevistas presenciales. Ahí empezó a crecer el tema. Antes tenía que mandar muchos correos a managers para preguntar si sus artistas me daban alguna entrevista. Hoy, gracias a Dios, son ellos quienes me llaman para ofrecerme a sus artistas para que los entreviste. Eso es muy lindo porque uno ve la evolución. ‘Conexión Miami’ me ha dado grandes satisfacciones y notoriedad aquí en Miami y en Chile”, asegura.

Precisamente esa repercusión, sumada a sus habituales visitas a canales de televisión en Miami para buscar entrevistados, y su cercana relación con rostros famosos, fue la que llamó la atención en Telemundo, que en pocos días se reunió con el periodista chileno para ofrecerle integrarse al equipo deportivo de la señal e, inesperadamente, convocarlo para viajar hasta Qatar para realizar los despachos del canal en el Mundial.

“Lo de Telemundo es un verdadero sueño hecho realidad. Yo había realizado antes de la pandemia una nota de la Maratón de Miami con el conocido programa ‘Titulares y más’, de Telemundo Deportes, y les gustó mi trabajo, tanto así que a los pocos días de ese pituto estuve sentado en una reunión para firmar mi ingreso como part time al canal, pero me quedaba poco tiempo de visa y justo al mes llegó la pandemia y se frenó todo, eso me dolió mucho porque estuve a punto de entrar. Yo soy de esos perseverantes, pulga en la oreja y muy insistente, luego que me conseguía el o los contactos de un productor o ejecutivo, le escribía, y aparecía una vez al mes diciendo que me tuvieran en cuenta que ante cualquier chance yo estaba listo. Yo creo que los terminé cansando, jajajá”, cuenta.

“Ya con ‘Conexión Miami’ comencé a ir más seguido a Telemundo porque les hice para mi programa variados backstage a los principales programas de la cadena y entrevisté a sus principales figuras, como Adamari López o Myrka Dellanos y Ana Jurka. Así me fui haciendo más conocido dentro del canal. Aquí la competencia es heavy porque en Miami hay mucho talento de distintos países y los chilenos no somos una comunidad tan grande. Tuve que tomar clases para neutralizar un poco mi acento, ya que hablamos muy rápido, pero me ha ido bastante bien en ese punto, lo controlo en cámara. Lo de Telemundo Deportes me llega increíble. Yo ya había escuchado que el mundial iba a abrir posiciones y nuevas oportunidades, pero de ahí a que me buscaran, lo anhelaba, pero en realidad era difícil. Hace poco me llamó un alto ejecutivo de Telemundo Deportes y me contó del proyecto, mientras me hablaba, recordaba todo lo que he realizado hacia atrás, todos los momentos duros y las apuestas de vida que he realizado. De verdad, sentía que se me estaba abriendo el cielo”, relata Carvajal, quien sólo cuenta las horas para cumplir su sueño de ser un rostro conocido en la cadena televisiva norteamericana y cubrir, en directo, su primer Mundial.

“Me ofrecieron ir a Qatar con la cadena para realizar todo lo vinculado al ambiente futbolero y de entretenimiento. Las notas, entrevistas, despachos y presencia en ciertos contenidos de estudio. El team ‘color’, así le dicen a todo lo vinculado al entretenimiento y deportes. Telemundo va con un enorme equipo a Qatar donde montaran estudios y programas para transmitir en vivo y en español para todo USA y América Latina, es una producción gigante y de primer nivel. NBC hace lo propio, pero en inglés”, finaliza.