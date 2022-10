Alejandra Fosalba se confesó sobre sus desnudos en la TV: “Siento que transgredí mis propios límites”

Durante este viernes, se emitió un nuevo episodio de “Podemos Hablar”, en donde Alejandra Fosalba repasó su carrera en televisión y abordó cómo le afectaron las tomas subidas de tono.

El espacio, que tuvo como invitados a Leo Rey, Iván Arenas, Eva Gómez, Mario Velasco y a la actriz tuvo varios momentos de sinceridad.

La confesión de Fosalba se dio cuando Jean Philippe Cretton le preguntó sobre los desnudos que ha realizado en televisión y cómo los ha enfrentado a lo largo de los años.

“Valió la pena, pero creo que fuimos un poco más allá. De alguna forma todos estábamos probando cuál era el límite. Siento que no lo encontramos mucho. En mi caso, siento que transgredí mis propios límites”, confesó de entrada la intérprete.

Asimismo, aseguró que en su momento “era muy vergonzoso encontrarse en la calle con la gente que me decía, con tono picarón, que me vieron anoche en una escena, por ejemplo”.

Sin embargo, no quedó ahí. Alejandra aseguró que en ocasiones era “heavy” pensar en las escenas del guión y de pasada reveló una particular anécdota.

“Una vez en una escena de ducha, yo estaba de espalda y me puse un tipo taparrabo, me estoy duchando y de repente veo a un sonidista que está de tal manera que no me estaba mirando, me evitaba, y resulta que el taparrabo estaba en el suelo, estaba a potope”, recordó la actriz.

“Obvio que tuve que seguir, imagínate partir todo de cero”, contó en el programa de CHV.

En la misma línea, habló sobre algunas escenas de desnudos junto a Francisco Melo, sobre todo lo incómodo que era practicar. “Hay mucha anécdota de desnudos con Pancho. Por ejemplo, teníamos que practicar, ver técnicas para que se viera natural y por supuesto, sin pasarse para el otro lado”, cerró.