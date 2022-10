Aseguran que Shakira recontactó a su ex: Fans le advierten “que no caiga dos veces con la misma piedra”

Shakira sigue en medio del ojo del huracán tras confirmar su separación de Gerard Piqué luego de que este le fuera infiel. La cantante se mantuvo en silencio por meses hasta que hace unos días, se liberó una entrevista exclusiva en la que habló de sus emociones y cómo ha trabajado en sanar las heridas.

“Creo que las mujeres somos resilientes. ¿Sabes? Tenemos esta resiliencia que es innata (...). Así que me preguntas cómo gestiono esto. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan”, aseveró Shakira.

En la lista, quien menos esperaban que apareciera ha sido su ex novio, Antonio de la Rúa.

Ambos fueron por muchos años una de las parejas más sólidas del espectáculo, además de que de esa relación se desprendieron grandes éxitos que le dedicó la cantante. Pero para sorpresa de todos y después de once años, decidieron separarse.

Poco a poco se fueron destapando las situaciones tóxicas que hubo entre ambos, entre ellas, que el empresario tenía mala fama debido a sus nexos políticos y que negó el deseo de casarse con ella.

La gota que derramó el vaso fue cuando finalmente iban a formalizar y de la Rúa terminó abandonándola tan sólo dos semanas antes de la boda. Pese a la distancia, ambos seguían trabajando juntos como socios pero Shakira no esperaba el siguiente movimiento de su ex pues la demandó por 78 millones de euros por su trabajo como representante. La cantante ganó y rompió relación de manera definitiva.

Aunque de La Rúa, siguió intentando obtener dinero ya que le reclamó 100 millones de dólares como compensación por “haber sido el artífice del éxito mundial de su exnovia”.

¿Se han reconciliado?

El programa argentino de espectáculos “Socios del Espectáculo” aseguró recientemente que la cantante y el empresario habrían retomado el contacto.

Karina Iavicolí fue quien mencionó que Shakira habría estado hablando con su expareja: “Estoy en condiciones de contar que los que retomaron el contacto a partir de llamados telefónicos y encuentros que están previstos para más adelante porque ella está pasando un momento muy difícil son... Shakira y Antonio De La Rúa”.

Cabe destacar que ambos están solteros en este momento. Aunque él se casó con la modelo Daniela Ramos y tuvo dos hijos, también terminó separándose.

Por supuesto, los fans han estallado, advirtiéndole a la cantante que no caiga.

“No caigas!! solo quiere tu dinero”. “El que vuelve al pasado está condenado a repetirlo..”. “Nooooooo , hojala no se deje enredar, ellla tiene para mas”. “Shakira porfavor no caigas dos veces con la misma piedra!”. “Si el pasado toca a tu puerta no le abras, pues no tiene nada nuevo que ofrecerte!!!”, expresaron en redes sociales.

Mientras que para Shakira, su prioridad ha sido enfocarse en sus proyectos, así como ver por el bienestar de sus hijos, en redes sociales no han dejado de especular sobre su relación con otros hombres.

La intérprete de Antología ha sido relacionada con grandes figuras del entretenimiento y el deporte como Chris Martin, Chris Evans, Rafa Nadal y más recientemente, Iker Casillas. Por supuesto nada ha surgido con niguno de ellos pues Shakira sólo mantiene una amistad cercana con ellos.