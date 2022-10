Carla Ballero reveló que una expareja pololeaba simultáneamente con ella y Rocío Marengo

En el programa Me Late Prime, el rostro televisivo Carla Ballero, reveló que su expololo Martín Abumohor habría estado en una relación con ella y Rocío Marengo al mismo tiempo. Ella se enteró tras revisar los cajones del baño donde encontró una foto de la argentina guardada de manera escondida al fondo del mueble.

Ballero reveló que en esos tiempos era más loca y revisaba la casa entera de sus parejas porque era muy sapa, especialmente los cajones del baño con el fin de ver si encontraba la “pastilla azul”. En esas revisadas de las casas de sus pololos, afirmó que encontraba muchas cosas, “encontré infidelidades, encontré de todo”, confesó.

En una de esas ocasiones, revisó el baño de Abumohor cuando encontró una foto enmarcada de Rocío Marengo escondida, casi le dio un ataque dijo. Al preguntarle a su pololo, quien dijo que ella lo estaba buscando y que no significaba nada, ella creyó en su explicación.

“Yo la mandé a la conch********, estaba re loca en esa época con él. Yo la encontré en el casino, ella como que también era la polola, yo no cachaba. Ólvidate la guerra, yo me quería matar, llevaba cinco años”, mencionó. ”Yo era una mujer que le daba lo mismo aceptaba todo (...) Hoy día a muchas mujeres me pasó con ese personaje, mucho, ahora me encuentro con esas mujeres toda la buena onda, fue una tontera”, concluyó.