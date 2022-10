“Estoy rayando la papa, esto no puede ser”: Alejandra Fosalba afirmó que veía espíritus

En el programa de conversación “Podemos Hablar” de Chilevisión, la actriz Alejandra Fosalba, confesó haber vivido distintas experiencias sobrenaturales que vivió mientras estudiaba teatro. A ella le interesó el autoconocimiento, también para ayudarse con los personajes, y conoció la “meditación dinámica”, la cual caracterizó como muy power.

“Empecé a ver en la noche mientras dormía, sentía que había alguien, dije no ‘estoy rayando la papa, esto no puede ser’. Empecé a sentir mucho esta sensación hasta que un día, estaba durmiendo, me despierto, miro abajo y había una persona. Estaba abajo de la cama, un mujer morena que estaba acostada que me miraba, y yo dije ‘noo, ¿Qué es esto?’, no sentí miedo porque no sentí que me estuviese asustando, era como si algo quería de mí, pero no sé qué quería”, relató.

Ante las dudas de los demás invitados, Fosalba aclaró que la mujer se desvaneció tras ser consultada por Iván Arenas, la actriz afirmó haberse bloqueado y no la siguió viendo. Mientras que, Eva Gómez le preguntó si se había desdoblado y no era ella quién estaba abajo, “no, no era yo, era otra persona que estaba ahí”, le respondió. No descarta que haya sido ella en otra vida, tras la sugerencia de Gómez, pero contestó que no quiso indagar más.

Pero esto no terminó ahí, la actriz comentó otra historia que dejó a sus compañeros de panel con la boca abierta, “después seguí con esta cosas de las meditaciones, hasta que en una meditación vi también, vi como un demonio, fue súper heavy. Vi como un lado oscuro de algo, quizás haya sido de mí misma, no sé ahora que lo pienso, puede ser. Después de esta meditación que vi algo oscuro, me salí de esto”, habló Fosalba.

Ella afirmó que los veía en distintas partes y que quizás es una habilidad que ella tiene de ver estos espíritus, como lo sugirió la exanimadora del Festival de Viña. Ahora no sufre de estas experiencias sobrenaturales porque se fue más a lo terrenal.

