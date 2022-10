Khloé Kardashian no fue la única, ellas también rechazaron una propuesta de matrimonio

Khloé Kardashian y Tristan Thompson han sido clasificadas como una de las parejas más tóxicas, por las constantes reconciliaciones a pesar de los problemas e infidelidades a los que sometió el jugador a la empresaria.

Durante el segundo episodio de la nueva temporada de ‘The Kardashians’, la hermana menor de las Kardashian confirmó que Thompson le propuso matrimonio antes de su separación, pero ella decidió rechazarla por no sentirse cómoda y prefirió ocultarle el momento a su familia. debido a que la hizo sentir muy “incómoda” prefirió no informar a su familia.

“El hecho de que él te propuso matrimonio y nunca nos lo dijiste, y yo le pregunté meses después”, le dijo Kim a Khloé en una conversación en la que contestó:

“Lo que dije es que necesito asegurarme de que esta sea una relación totalmente diferente porque quiero estar orgullosa de decir que estoy comprometida con alguien. Y es por eso que dije, ‘sabes, no me siento cómodo aceptando esto en este momento, porque no estoy emocionada de decírselo a mi familia’”, confesó Khloé.

Su respuesta no era de extrañar, pues meses antes anteriores y también posteriores a la llegada de la pequeña True, primogénita de la pareja nacida en abril de 2018, Tristan había estado coqueteando con distintas mujeres, al punto de embarazar a su entrenadora personal.

“Aunque probablemente fue doloroso para él escucharlo, era la verdad. Nunca aceptaré algo ni le daré falsas esperanzas a alguien, y le dije eso”, añadió.

Famosas que han dicho que no a las propuestas de matrimonio

Belinda

La cantante tuvo un romance fugaz con el futbolista Giovani dos Santos, quien le habría pedido matrimonio a finales de 2012, pero ella le dio un “no” rotundo.

Más tarde, la también actriz se encargó de confirmar que su única prioridad era su carrera como cantante.

Adela Noriega

La actriz le habría rechazado una propuesta de matrimonio al también actor Fernando Carrillo, según contó él mismo en una entrevista que circula en Youtube.

Ambos trabajaron juntos en la telenovela ‘María Isabel’, transmitida por Televisa en 1997. El artista mencionó que la actriz no le aceptó el anillo, sin embargo, siguieron siendo amigos.

Danna Paola

La cantante mexicana reveló un momento inusual que vivió en Disney cuando un fan decidió pedirle matrimonio, uno de sus momentos mas bochornosos.

“Varias veces de mi vida he pasado por Disney, en muchas situaciones, en todo lo que te puedas imaginar. Hasta me intentaron proponer matrimonio una vez allí. Un fail, fatal. Dios lo bendiga, caso cerrado ahí”, dijo.