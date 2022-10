Raquel Argandoña lanza ácida crítica a Ivette Vergara: “Ha mentido cuatro años, no creo que haya cambiado”

Raquel Argandoña arremetió sin filtro en contra de Ivette Vergara tras comentar su llegada a TVN, y sus palabras quedaron en el tintero de “Zona de Estrellas”.

Durante la jornada de este viernes, se dio a conocer que la pareja de Fernando Solabarrieta ocupará el puesto de Karen Doggenweiler, en el nuevo programa “Famosos a Clases”.

Este hecho fue comentado en el programa de Zona Latina, y la “Quintrala” se lanzó con todo en contra del nuevo rostro.

“A ella no le creo nada porque el pasado a una siempre la condena y si una mujer ha mentido cuatro años, no creo que haya cambiado, no voy a decir más”, comentó según lo rescatado por Mira lo que hizo.

Aunque no quiso dar más detalles sobre sus palabras, la opinóloga aseguró que “a pocas palabras, buen entendedor, he dicho, caso cerrado”, sentenció la madre de Kel Calderón.

Cabe mencionar que Ivette Vergara volverá a pisar los pasillos del TVN tras estar 10 años alejada de la señal.

“Estoy muy emocionada y agradecida; no pensé que iba a tener la oportunidad de volver al lugar donde fui más feliz en televisión”, expresó.