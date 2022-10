“Todo lo que he hecho, lo he hecho del corazón”: Pinilla se despide de “Buen Finde”

El futbolista Mauricio Pinilla se despidió de su labor como animador del programa matutino, “Buen Finde”, una semana después de su compañera de conducción Karen Doggenweiler, quedando Gino Costa en la conducción. Pinilla ha estado en el ojo del huracán tras la filtración de un video íntimo difundido por Natthy Chilena, aunque él negó que el video le haya traído problemas en su trabajo.

El animador no sería desvinculado del canal, sino que pasará al área deportiva, por lo que este sábado se despidió de su espacio como animador del programa. “Todos los días aprendí algo nuevo, soy muy receptivo, este programa nació con la intención de poder conectarse con ustedes, nació con la intención de poder hacerlo partícipe de esta televisión más sana, más limpia”, mencionó.

“Nos abrió las puertas de sus casas, nos abrieron sus corazones. Nosotros con todo el cariño intentamos hacer lo mejor posible para que tengan una mañana distinta después de tantos temas complejos como la pandemia, estallido social, los temas políticos”, agregó el animador.

Él también admitió que su estadía durante Buen Finde pudo haber no sido perfecta y ofreció disculpas por esto, “podemos cometer errores, somos seres humanos, si alguna vez se sintió afectado, le mando disculpas. Todo lo que he hecho, lo he hecho del corazón, todo me ha nacido de acá desde el alma. Les mando un beso gigante, muchas gracias por todo el cariño que nos entregan”, comentó.

Como regalo en el programa, su equipo le hicieron un video a modo de celebración con sus grandes momentos en “Buen Finde”. Con las palabras de sus amigos coronaron este momento, “amigo mío felicidades por el hermoso trabajo que hiciste, sé que te demando mucho de tu parte, que pusiste mucho de tu parte para salir adelante. Todos están muy contentos en el canal por cómo lo hiciste y por como te fuiste desenvolviendo y creciendo en el programa”, mencionó un cercano a Pinilla.

El reconocido comentador deportivo, Pedro Carcuro, también le dedicó unas palabras,“transmite simpatía, es buena gente, es agradable compartir con él. Siempre a tu disposición, nunca en pose de estrella, lo encuentro una gran gran persona, lo quiero mucho”, dijo.

Al final del programa le regalaron una polera con su nombre, a lo que el futbolista dijo, “me llevo esta camiseta maravillosa, camiseteado de por vida con ‘Buen Finde’, porque la verdad que este programa me entregó muchas satisfacciones. Muchas gracias, los quiero mucho”, se despidió emocionado.