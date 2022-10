Coté López asegura que no perdonaría una infidelidad: “¿Por qué les daría ese ejemplo a mis hijas?”

Coté López sorprendió a sus seguidores en redes sociales luego de contestar con total sinceridad sobre sí perdonaría una infidelidad, y además, confirmar que durante el inicio de su relación con Luis Jiménez, ambos se habrían engañado.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, la empresaria decidió hablar sobre su relación y qué haría si fuera traicionada de esa manera.

“Chuta no, antes de los niños lo habría hecho pero ahora no”, señaló de entrada, para luego aclarar que “porque él tiene que saber que afectaría a mis hijos. Por qué les daría ese ejemplo a mis hijas de que me pueden pasar a llevar”, argumentó.

“Porque ya estamos maduros, uno sabe lo que hace y porque no me lo merecería”, cerró esa respuesta.

Posteriormente, otro usuario de la plataforma la encaró y le dijo: “Coté, pero sí a ti te perdonaron una infidelidad, ¿por qué tu no perdonarías una?”.

“Las circunstancias son diferentes como dije en la respuesta anterior”, recordó.

Asimismo, contó más detalles sobre el inicio de su relación y aclaró que “yo conocía a Luis hace 3 meses, con 17 años y el perdón fue de AMBOS lados, no solo de él hacía mi”.

“Hoy somos un matrimonio maduro, consolidado y con hijos. Una familia”, complementó.

Finalmente, Coté López reiteró que en la actualidad “no lo perdonaría y estoy segura que él tampoco. Pero sinceramente no lo veo algo posible”, puesto que “lo amo extremadamente demasiado y también siento que él me ama así. ¿Para qué arruinar todo?”.

Historia de Coté López | Instagram