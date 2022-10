¿Ivette Vergara y Eduardo Fuentes a Olmué?: Especulan que la dupla sean los animadores del Festival

Ivette Vergara y Eduardo Fuentes son los nombres que suenan más fuerte para ser la dupla que tomará la animación del “Festival del Huaso de Olmué” en la edición del 2023, de acuerdo a El Filtrador. Tal como el Festival de Viña del Mar, el espacio volverá tras años de ausencia debido a la pandemia del Covid-19.

Aseguran que dentro de la industria, se asumía que Karen Doggenweiler iba a estar a cargo de la conducción, pero tras su inesperada salida de TVN tras 31 años en el canal para emigrar a Mega, cambió el panorama. Esto dejó cojo al canal que cada vez tiene menos rostros, ya que el periodista Gonzalo Ramírez también se fue de la señal tras 22 años.

Según el portal, Ivette Vergara es el nombre femenino con más potencial para animar el festival, tras su llegada a la conducción de “Famosos a clases”, estelar que iba a estar a cargo de Karen. Esto sumado a que ella ya tiene experiencia en ese festival ya que lo animó cuando estaba en Chilevisión, en el 2009 y el 2010.

Mientras que, Eduardo Fuentes sería la carta masculina. Él también es una de las últimas contrataciones estrellas, quien actualmente con un estelar de conversación en el aire. Él ya habría sido consultado de la posibilidad de ser animador del Festival de Olmué, a Página 7 declaró lo siguiente, “es feo estarse candidateando, pero también es medio iluso no responder. Los que hemos animado festivales sabemos que Viña del Mar y Olmué son las joyas de la corona (...) He hecho varios, como el de Talca, La Serena y Constitución. Pero Olmué y Viña del Mar tienen una historia única. El que anima festivales y dice que no le interesa Olmué ni Vaiña, está mintiendo”.