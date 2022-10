La actriz Liliana García cuenta sobre el sexismo que sufrió: “No se suponía que una mujer hablara fuerte”

La actriz uruguaya-chilena, Liliana García, fue una de las invitadas en el capítulo de ayer de la Divina Comida, programa de conversación y cocina de Chilevisión, junto a su colega Blanca Lewin, el actor Antonio Campos y el alcalde Gonzalo Durán. En esta edición, la actriz habló sobre sus primeras experiencias de discriminación de género cuando trabajaba en teleseries a finales de los 80s.

“Yo por ejemplo terminaba una escena y los directores decían ‘no, muy uruguaya’. Yo tenía otro compañero actor uruguayo también, que trabajaba conmigo bastante, pero fíjate que a él no le corregían el acento”, dijo García. A esto, el alcalde Gonzalo Durán dijo que quizás para él esto era un plus, pero ella respondió que “no, era machismo puro”.

La actriz Blanca Lewin ante la historia de su colega, agregó que, “era como una expresión de virilidad, más allá de una cosa de discriminación del acento, era una discriminación de género, evidentemente, no solo por el acento, sino porque no se suponía que una mujer hablara fuerte”.

“Me pasó una vez con un actor, de una escena en una teleserie, que teníamos una discusión. Y me dicen ‘hay que repetir’ y la escena había salido bien. Me copucha una maquilladora que el actor le había dicho al director que ‘no puede ser, yo estuve medio bajo en esta escena y no puede ser que ella, que es mujer, haya tenido más energía que yo’”, contó.

“También por cierto que en esa época había mucha discriminación de género en nuestra profesión. Tú decías ‘no, el director es machista’, olvídate, no existía. Pero nosotras lo identificamos, las mujeres, entre nosotras lo comentamos, nosotras nos íbamos llorando a camarines o a la casa”, afirmó García.

A modo de conclusión, Liliana García hace mención al crecimiento que ha existido con respecto al freno del sexismo en las producciones, “en el camino fuimos todos aprendiendo y creo que ahora ha cambiado mucho el trato dentro del medio audiovisual y teatral”, reflexionó.

Blanca Lewin afirmó que ha visto a Liliana García con mucha participación en el movimiento feminista, “ella está ahí, yo la he visto en la Red de Actrices Chilenas (Rach), en las marchas del 8M como a la cabeza de la organización de estas cuestiones y es muy impresionante, que no se canse”, concluyó.