“A tres centímetros”: Neme reconoció que Tonka estuvo muy cerca de llegar a “Mucho Gusto”

José Antonio Neme tuvo esta mañana su minuto de sinceridad con una seguidora en el matinal “Mucho Gusto”, a quien le reconoció que Tonka Tomicic estuvo muy cerca de convertirse en rostro del programa de Mega.

Fue a pocos minutos de haber iniciado el matinal del canal privado, en el cual Neme apareció en solitario a la espera de la llegada de su nueva compañera, Karen Doggenweiler -el próximo miércoles 5 de octubre-, que el primer móvil de Simón Oliveros en el sector de Providencia propició el “sincericidio” del periodista respecto de quien pudo haber sido su eventual compañera del matinal.

“Oye, y estás solito hoy día, poh. ¿Cómo estamos con la bienvenida de la nueva que va a llegar? (...) ¡Ay, pero no me escucha la respuesta!”, fue la directa pregunta que Jacqueline, una telespectadora y “fanática” de Neme, en palabras de Oliveros, le disparó sin anestesia al conductor.

Ante tal requerimiento, el animador reconoció que si bien este lunes se encontraba “solito” (el viernes Karla Constant confirmó su salida del programa), durante su estadía en el matinal “he tenido varias compañeras, con relaciones que no han funcionado del todo, pero me dicen que a mitad de semana podría empezar una nueva”.

El futuro de Tonka Tomicic

“El día viernes, publiqué dos videos en mi feed de Instagram, uno con Karen Silvia (Doggenweiler) y el otro con Tonka (Tomicic), así que pueden pasar muchas cositas, este programa da para todo”, lanzó con picardía el periodista, quien nuevamente dejó un flanco abierto respecto de su nueva partner en el matinal y que Jacqueline aprovechó cual avezada reportera.

“¿Vas a hacer un programa con la Tonka Tomicic o estás calladito?”, replicó la entrevistada por Oliveros en el móvil, quien llevó a Neme a dar un par de respuestas que dejaron claro el futuro de Doggenweiler en el programa y lo que bien pudo haber sido un matinal junto a Tonka.

“Usted sabe harto de tele (...) me hizo una pregunta, la verdad, y para ser justo con este canal, nosotros con la Karen grabamos un comercial para la Teletón, pero a mí no se me ha informado nada oficial. Yo creo que tiene mucho talento”, inició el animador de “Mucho Gusto”.

“Te vas a sentir más cómodo con la Tonka que con Karen Doggenweiler”, prosiguió Jacqueline, quien a esas alturas ya demostraba tener un manejo en el reporteo incisivo más que envidiable por algunos periodistas, ya que incluso dejó en claro que la pregunta no tenía que ver con alguna mala onda con Doggenweiler, sino más bien con su percepción de que el periodista tendría más fiato con la figura de Canal 13.

Acorralado por la inesperada reportera, a Neme no le quedó más opción que entregar un dato que hasta ese momento era desconocido, pero que en su momento fue parte de las especulaciones de los medios de espectáculos respecto a una posible fuga de Tonka a Mega.

“El día viernes efectivamente grabé con Tonka para su proyecto con YouTube, pero me confesó que estuvo a un paso, mejor dicho a tres centímetros de efectivamente de animar el ‘Mucho Gusto’, eso pasó hace muchos años, antes que llegara Diana Bolocco incluso”, cerró Neme,