Natthy Chilena ahora desclasifica cuánto le pago Mauricio Pinilla por sus servicios

La escort Natthy Chilena, que ha alcanzado alta notoriedad estas semanas por sus encuentros con Mauricio Pinilla, ha revelado varios detalles de los “domicilios” que le ha realizado al exfutbolista y ahora dio a conocer el millonario monto que le pagó en el primero de ellos.

En un audio asegura que “él me dijo que estaba soltero, hace rato no pasa nada con la Gala, de hace rato que lo atiendo”, parte contando la también modelo, que relata los pormenores de sus encuentros.

“Fui para allá y estaba acompañado de otra chica, después nos quedamos solos. Estábamos todos locos, me dio una pila, hace cuatro meses no consumía, quedé loca loca y empecé a subir todas las stories, no cachaba ni de mi alma”, relató, haciendo referencia a que ambos se drogaron.

Luego contó que en esa oportunidad “me pagó 2 millones 600 y ayer se cagó con 350 lucas, le habría sacado más plata hasta que le llegaron los mensajes”.

El resto del audio es completamente subido de tono, ya que relata con detalles de lo que se trató el servicio al exjugador.