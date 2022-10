“Será un aporte relevante”: Mega confirmó arribo de Gonzalo Ramírez para reforzar sus proyectos multiplataforma

Luego de su lagrimeada despedida en pantalla, el pasado viernes, del matinal “Buenos días a todos”, a Gonzalo Ramírez sólo le restaba confirmar lo que para muchos no era un misterio: su anticipada llegada a Mega. Algo que aconteció este lunes luego que la señal privada confirmara, a través de un comunicado, que el periodista será el profesional que reemplazará a José Luis Repenning.

Una contratación que la propia señal del Grupo Bethia calificó de “relevante” para sus “futuros desafíos multiplataforma”, y que, en cierta medida, ya había anticipado el propio Ramírez en su cuenta de Instagram.

“Con tanta lloradera en el ‘Buenos días a todos’, quizás nadie me entendió lo que dije, pero era muy difícil. Muchas emociones, son muchos años y yo creo que todos ustedes deben saber lo que para mí significa TVN”, señaló en su momento el ahora exrostro de TVN y flamante nueva figura de Mega en la red social, quien apuntó a que esta futura aventura en el canal privado lo tiene “súper entusiasmado y súper motivado”.

Estamos seguros que su profesionalismo (Gonzalo Ramírez) será un aporte relevante para el éxito de los futuros desafíos multiplataforma de Megamedia. — Mega

“Solamente me queda agradecerles a todos ustedes, por gente como ustedes, que me ve, tengo mi trabajo y ese es mi motor que me mueve las mañanas y cada día para empezar. Lo he sentido siempre como una tremenda responsabilidad y lo voy a seguir sintiendo, esta vez, en otro proyecto que ya les voy a contar, y en el cual estoy super entusiasmado y super motivado, como cabro chico, como alumno nuevo”, aclaró.

El nuevo desafío de Gonzalo Ramírez

Su entusiasmo tiene su correlato en la propuesta laboral que le ofreció Mega, y que esta mañana ratificó en sus canales oficiales.

“Informamos que el periodista y conductor de televisión Gonzalo Ramírez se incorporará a Megamedia. Durante 22 años Gonzalo desarrolló su trayectoria periodística en TVN. Fue conductor de noticias en las diferentes ediciones del informativo 24 Horas y del Canal 24 Horas. En los últimos años se desempeñó como animador del matinal ‘Buenos días a todos’. Su versatilidad también le hizo posible animar emblemáticos eventos, como el Festival del Huaso de Olmué y el Copihue de Oro”, expuso la señal privada, que además le aseguró una “calurosa bienvenida” a su nueva figura.

“A Gonzalo le brindaremos una calurosa bienvenida y estamos seguros que su profesionalismo será un aporte relevante para el éxito de los futuros desafíos multiplataforma de Megamedia”, finalizaron.