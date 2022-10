“Al que me engañe, lo engaño”: Ana Bárbara contó la infidelidad que sufrió de su ex pareja

Ana Bárbara está en una de las mejores etapas de su vida al disfrutar de una carrera exitosa, su familia y una vida amorosa plena junto a su prometido Ángel Muñoz. Aunque ahora goza de una estabilidad, no siempre fue así, pues años atrás tuvo que hacerle frente a una traición.

Aunque muchas mujeres se avergüenzan de hablar sobre las infidelidades, la artista no tiene drama en contar las desilusiones y engaños que ha tenido que enfrentar en su vida.

Ella aprendió a superar las traiciones con madurez, no permitir ni una más y sobre todo ser leal con ella misma.

Ana Barbara y su venganza ante las traiciones

Durante una charla en el programa de Youtube, Pinky Promise, accedió a participar en la dinámica Yo Nunca Nunca, en la que reveló sus fallidas relaciones y su reacción ante una infidelidad.

“Te voy a decir por qué fui, les digo también el pecado y el pecador. Un galán lo caché poniéndome el cuerno con otra mujer. Entonces luego lo arreglamos, me pidió perdón todo el rollo pero yo tenía la daga…”, contó.

Asimismo, aseguró que tras sufrir una infidelidad ella aplica la venganza pagando con misma moneda.

“Al que me engañe, lo engaño…”, dijo haciendo alusión al dicho de Paquita la del Barrio.

A pesar de haberse desquitado, con el paso del tiempo se dio cuenta que no estaba bien su postura.

“Lo mío sí, en ese momento, fue una venganza, pero igual no está bien. Igual si hubiera tronado con él hubiera sido más leal conmigo, no con él. Porque yo soy muy leal a mí, he tratado de trabajar en mis lealtades y eso no fui yo…”, explicó.

Ahora la cantante le da más importancia a la estabilidad emocional y la madurez al recordar que era muy joven cuando tomó la decisión de casarse, algo que no resultó favorable.

“Es parte de la vida, el amor… Y sí, me caso bien chiquita, me casé muy jovencita, duré como tres meses porque no era el momento y todo, como que todavía no había una madurez emocional…”, dijo en una entrevista para el programa Hoy.