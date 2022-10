“Borren todos los videos”: Rafael Araneda responde a broma sobre Cristián de la Fuente

El animador Rafael Araneda salió jugando a una inesperada broma que recibió sobre Cristián de la Fuente, durante la transmisión online que realizaba en su cuenta de Instagram junto Lucky Buzzio, conocido por su personaje “Pichulotote” de Morandé con Compañía.

El exTío Conductor estaba dando inicio al live junto al personal trainer y exchico reality, cuando comenzó a leer los mensajes que le dejaban sus seguidores. Momento que fue sorprendido con un comentario respecto al caso de infidelidad que protagonizó el esposo de Angélica Castro, con una joven mexicana de 33 años y de nombre Monserrat.

“Pronto te vamos a pillar como a De la Fuente”, le escribieron al exconductor de Rojo, ahora radicado en Estados Unidos, quien leyó el mensaje en voz alta, desatando las risas espontáneas de Lucky.

“Na’ que ver, cómo me ponen eso, ya, córtenla... Borren todos los videos, las cosas que escriben. (...) ¿Viste? Da para cualquier cosa”, respondió entre risas Araneda, tomándose la situación con humor, mientras su entrevistado dejó aflorar una carcajada.

Aires de reconciliación

Luego de volver a Chile tras la filtración de un video que lo muestra besando a una chica que no es su mujer, el actor Cristián de la Fuente estaría a un paso de reconciliarse con Angélica Castro.

Eso es al menos lo que dijo el periodista Sergio Rojas la noche de este domingo en un nuevo episodio de Que te lo Digo. Según consignó el portal MiraloqueHizo, el panelista de Me late contó que Angélica Castro habría cambiado de opinión tras los primeros días de la polémica del actor chileno que fue grabado siéndole infiel.

“Lo que yo supe es que ese mismo día donde se sabe todo esto, ella (Angélica Castro) había comentado que se quería divorciar de Cristián”, afirmó el panelista de Me Late.

Sin embargo, todo habría dado un vuelco, porque Angélica estaría considerando darle una segunda oportunidad a su esposo y recuperar lo que tenían.

“El día jueves cuando yo hablo con otra cercana a Angélica Castro, me dice que ella estaba más calmada y pensando si le da o no una segunda oportunidad a Cristián de la Fuente. O una nueva porque entiendo que no es la primera”, aseguró Rojas.