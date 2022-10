“Ella me ha hecho cambiar”: Sergio Lagos y el perdonazo de Nicole tras infidelidad

“Es una mujer hermosa. Es una mujer fantástica, maravillosa”, con esas palabras el animador de Canal 13 Sergio Lagos piropeó a su esposa Nicole, tras ser consultado por el perdonazo de la cantante, luego del bullado caso de infidelidad que se dio a conocer el año 2017, por el cual fue demandado por paternidad, informó ADN.

“Ella me ha hecho evolucionar, cambiar, ser mejor”, agregó el conductor durante el lanzamiento de la versión 2.0 del programa “Acoso Textual” con debuta como “Juego Textual”, acorde a los nuevos tiempos.

Además, señaló que lograron recuperar la confianza y reestablecer la relación gracias al amor que todo lo transforma para bien.

“El amor todo lo puede, todo lo transforma y todo lo embellece”, señaló respecto a la nueva etapa que viven como matrimonio.

“Fue súper difícil”

Las consultas a Sergio Lagos se dieron tras la entrevista que realizó Nicole a la Revista Sarah donde se refirió a la crisis que tuvieron que enfrentar como pareja, tras darse a conocer que el animador tenía un hijo fuera del matrimonio con la periodista Catalina Lasen, niño que en la actualidad tiene 10 años.

“Fue súper difícil, súper complejo, súper triste, pero también me di cuenta de que cuando el amor es real y es grande, uno puede perdonar, uno puede luchar por el amor”, confesó la intérprete de “Sin Gamulán” y “Dame Luz”.

Además, agregó que “cuesta mucho, pero sí, y me sentí una persona que también creció internamente y creo en el amor. (…) También creo que uno no es perfecto y que los errores no te definen como persona”.

Finalmente, manifestó que “la gente habla mucho sin saber detalles, y el riesgo de que tus hijos pudieran ser abordados por una situación que no comprenden te genera aprendizajes, y a nosotros como pareja nos hizo ser más fuertes y ser lo que somos hoy día después de tantos años”.