“Estoy dispuesta a jugar”: Tita Ureta tiene deseos de ser reina del Festival de Viña del Mar

A pocos días de que Tita Ureta debute en el horario prime de Canal 13 como panelista de “Juego Textual”, la deportista aseguró que tiene intenciones de postularse como reina del Festival de Viña del Mar.

Mediante una entrevista con Publimetro, la comunicadora habló sobre sus grandes desafíos que enfrentará tras llegar a la pantalla chica en el área de entretenimiento.

“Siempre fue mi sueño pasar de cultura a entretención en Canal 13, para mí es un tremendo salto y quiero darlo todo. Son 7 mujeres con tremenda trayectoria, es una gran oportunidad estar aquí y creo que vengo a poner la cuota de juventud en este tremendo panel. Quiero dejarlo todo y estoy totalmente como una esponjita absorbiendo todo lo que ellas me enseñan y también de los invitados”.

Con respecto a ser la más joven del grupo de panelistas, Ureta comentó que sus compañeras de programa “me han abrazado, me siento que soy la ahijada de todas las que están aquí, me siento totalmente en confianza. Es un plus y una tremenda responsabilidad representar a todos los jóvenes que a veces están más metidos en las redes sociales, y queremos atraer al público que venga un poquito más a la televisión”.

“Nos hizo tanta falta reirnos en este tiempo de pandemia, le hace bien a la televisión”, comentó. Sin embargo, le programa también se tocarán temas de contingencia “tenemos que hacernos responsables como el bullying, violencia intrafamiliar, que también tuvimos estuvimos hablando hoy”.

“Aunque también creo que es importante tener un momento de relajo, de abrirnos como personas y no conocer a los famosos chilenos solo por lo que ellos dicen sino que tratar de entrar un poquito más allá”.

El primer invitado

Con respecto al primer episodio y al invitado nos comentó que: “Lo más entretenido es que entrevistamos a alguien de la casa, y que se pudo abrir al 100%. Salió a jugar a la cancha tal y como es. Es un invitado que uno lo ve como super empaquetado, pero salió a jugar mostrando todas las facetas de su vida”.

Con respecto a las diferencias de personalidades dentro del panel, Tita nos comentó que por el momento “nos estamos conociendo, cada una sabe su rol y hasta dónde llegar. No todas queremos hacer lo mismo, no todas queremos hablar tanto y cada una va a tener una conexión distinta en cada capítulo”.

La idea de la deportista es “no tener que cambiar por estar en este programa, yo me siento súper cómoda siendo igual que siempre y no tener que adaptarme a un programa de entrevistas, que se me hacía incómodo”.

Su candidatura en Viña

Posteriormente, Tita Ureta nos comentó algunos de los retos que deberá enfrentar con respecto a ser panelista y rostro prime del excanal del angelito.

“Mi desafío mayor es pasarla bien en todo momento. Yo quiero venir a jugar y aprender a relajarme, hasta postularme a candidata para el Festival de Viña, si es que se da”.

“Si el canal quiere, ahí voy a estar a disposición. Estoy a disposición de lo que quieran aquí en adelante. Estuvimos tanto tiempo encerrados que estoy dispuesta a jugar, como dice el programa, y que la gente me conozca tal como soy”, finalizó.

Cabe recordar que “Juego Textual” llega a las pantallas de Canal 13 este próximo 10 de octubre, luego de “Teletrece Central”