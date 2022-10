Nicole Block hace brutal relato y denuncia abusos por parte de su marido

“Para que te acordi de lo que te hace”. Es lo que dice la actriz Nicole Block en un video que este martes subió a su cuenta de Instagram, pero cuyo registro fecha del 6 de octubre de 2019. Llorando y muy afectada aparece la joven, que denunció a través de las redes a su exmarido, Juan Cristóbal Meza, hijo de la también actriz Delfina Guzmán.

“He guardado silencio por años…Pero ya no más. Ex marido o marido: Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy…”, escribió en la misma cuenta.

Fuerte testimonio

“GORDA es lo más suave que me dijiste hace 2 días…Sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí en mi talón de Aquiles…Pero tus manipulaciones sórdidas son lo peor”, continuó.

“Entré a la televisión porque mi carrera como actriz de teatro no te pareció suficiente. Me alejaste de mis padres porque te parecían poco cultos, ignorantes y poco sofisticados para tus estándares. Tus restricciones: NO labial rojo, NO a mi estilo de vestirme, NO a mis amistades, NO a mi identidad…Miraste en menos mi carrera de actriz diciendo que eres mejor compositor que yo actriz y que debíamos ir a Estados Unidos a potenciar tu carrera y yo abandonar la mía sin posibilidades de trabajo allá”, escribió.

Block además precisó que le entregó cada peso que ganó “sin ver ni uno, me manipulaste económicamente para que volviera contigo porque cuando me escape de ti en USA, llegué con una mano adelante y otra atrás a Chile mientras tú te gastabas nuestros recursos en Europa”.

Terminó el post: “Abusaste de mi en todos los ámbitos en que se puede…- Porque te repito como en la carta que te escribí el 17/12/2019 el día que me escape, con todas sus letras eres un ABUSADOR!Xq NO lo hice antes…?X que me sentía tonta de haber aguantado tanto…X miedo…PERO YA NO TE TENGO MIEDO!”.