“Nunca le ha pagado”: Aseguran que ex de Pamela Díaz llegó a la cárcel por adeudar pensión alimenticia

En el capítulo de Me Late (TV+) emitido este martes aseguraron que Fernando Téllez, ex pareja de Pamela Díaz, habría pasado la noche en la cárcel por no pagar la pensión alimenticia de la hija que tuvo con La Fiera.

El periodista Sergio Rojas aseguró que fuentes cercanas a la modelo, le informaron que el ex marido de Pamela llegó a estar privado de libertad durante la última jornada.

“Habría pasado la noche en la cárcel por el no pago de pensión alimenticia. Me comunican que nunca le ha pagado pensión. Solamente ella pudo retener en su oportunidad el 10 por ciento. ¿Te acuerdas cuando se estaba devolviendo? bueno, ahí existía la opción de retenerle a las personas que no habían cumplido con la pensión”, aseguró Rojas.

Además, el periodista de Me Late indicó que: “Traté de tomar contacto con el señor Fernando Téllez y no pude. No sé si aún se encuentra en la cárcel, porque según las últimas informaciones habría pasado la noche. Repito, habría pasado la noche, porque adeuda la pensión alimenticia”.

“Él no ha podido ver a su hija desde que se separaron, porque tendría que haberse sometido a un exámen médico que no habría cumplido, por lo tanto no podría ver a su hija si no cumple esta medida” agregó el comunicador ante la sorpresa de sus compañeros de panel.

