Paty Maldonado defiende a Boric por el supuesto gas: “Aquí si que le voy a prestar ropa al gallo”

Durante la última transmisión de “Las Indomables” ocurrió un hecho bastante inusual, en donde Patricia Maldonado defendió al Presidente Gabriel Boric, esto tras particular registro donde se escucha un sospechoso sonido en conferencia de prensa.

Mientras se estaba en el IX Encuentro Anual de la Cámara Nacional de Comercio, el mandatario tuvo que dar unas declaraciones y al inicio de su discurso, se sintió un sonido como si fuera un gas.

“No fui yo”, aclaró y provocó la risa de los asistentes.

A raíz de esta situación, Cata Pulido le preguntó a la exMucho Gusto qué pensaba de este nuevo chascarro del jefe de estado, y para sorpresa de todos, la actriz obtuvo una respuesta nunca antes vista.

“Usted me va a perdonar pero para mi eso no fue verdad, no. Para mi eso fue un asunto de sonido, un asunto que estaba relacionado ahí, que no tiene nada que ver. Está bien que uno lo critique por el zapato, por el marrueco, porque se viste mal, pero yo de verdad creo que no es así, ahí hubo un problema de sonido y eso puede ocurrir. Yo aquí si que le voy a prestar ropa al gallo”, expresó de entrada.

Posteriormente, su compañera le preguntó sobre la actitud que tomó Boric ante el sonido del gas: “No, estás hue..., me caigo y me hago la muerta, me caigo al suelo. Que me lleven al hospital y ahí recién abro los ojos hue... porque me da un infarto”, aclaró.

Finalmente, Paty Maldonado aseguró que este hecho no era material de críticas. “El dijo clarito ‘no fui yo’ entonces salió gracioso. Está bien que lo critiquen y todo, pero ahí ya nos estamos yendo al chancho”, sentenció.