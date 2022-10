Pudo ser: Daddy Yankee confesó que le pidieron realizar 7 conciertos en Chile

Ya ha pasado una semana desde que se llevaron a cabo los tres conciertos que Daddy Yankee tenía agendado en el Estadio Nacional, y a raíz del éxito de sus shows, el artista publicó un mensaje para sus seguidores y anunció que volverá a nuestro país.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el puertorriqueño comentó que: “Demasiada historia con este bello país”.

“Hubiese querido poder hacer al menos 7 fechas más según me solicitaron los promotores para que todos ustedes pudieran disfrutar del show”, confesó el cantante urbano.

Sin embargo, no se pudo realizar la seguida de conciertos porque “lamentablemente no habían fechas disponibles en el estadio que cayeran dentro del itinerario ya establecido”, argumentó.

Asimismo, le mandó un mensaje a los asistentes del show: “De todos ustedes me llevo el mejor de los recuerdos, y el amor que año tras año me dieron, ese amor es recíproco! Volveré a Chile, de eso estoy súper seguro, pues tienen una tierra hermosa, a la que por trabajo casi no pude conocer pero que en mi próximo viaje lo haré, como su amigo Raymond Ayala”, aseguró y realizó un guiñó a su retiro usando su nombre real.