“Representó todo y más”: Katherine Salosny reveló en TVN quién fue el “gran amor que tuve”

La exanimadora de CHV, TVN y Mega, Katherine Salosny, sorprendió a Eduardo Fuentes al entregarle detalles desconocidos de una pareja que, en algún momento de su vida, fue un compañero que le aportó mucho más que una relación amorosa tradicional.

Su confesión la realizó en el marco de la presentación de su libro autobiográfico “El abuso no es un espectáculo”, donde Salosny recorre los episodios más traumáticos y felices de su vida, y que expuso anoche en su íntima conversación con Fuentes.

Fue un hombre muy contenedor conmigo, fue un hombre muy incondicional. Chuta, yo no conocía la incondicionalidad en el amor, con él sí. — Katherine Salosny

La confesión de Salosny

“Por supuesto que en mi libro hablo de los buenos y malos amores. Hay un relato de un gran amor que tuve, es súper íntimo, pero quise contarlo igual. Porque creo que ha sido uno de los amores más lindos que yo he tenido”, inició la figura televisiva, quien optó por no entregar el nombre del aludido en pantalla.

“Prefiero no develarlo, prefiero que lo descubran en ese libro”, argumentó Salosny, quien aseguró que aquella pareja fue un hombre que “representó todo y más” en su vida.

“Fue un hombre muy contenedor conmigo, fue un hombre muy incondicional. Chuta, yo no conocía la incondicionalidad en el amor, con él sí. Fue una relación muy particular que yo la describo, de alguna forma, en el libro”, dijo.

“Soy una mujer que siempre voy a amar a ese hombre, por como fue conmigo, como me respetó, a propósito de tantas cosas. Incluso, cuando una vez me dijo: ‘Te pido perdón por mi especie’. Yo le dije: ‘No, no digas jamás eso’. Pero él entendía tanto esto del abuso (que sufrió en su infancia), y tanto así, que aceptó la relación en los términos que fue esa relación”, reflexionó la animadora, quien finalizó ese capítulo de su vida explicando a Fuentes lo difícil que es “ser libre en pareja”, pero que en su tiempo con dicho hombre pudo conocer que en algunas oportunidades se puede dar esa oportunidad.

“Por Dios que difícil es ser libre en pareja. Pero a mí no me gustaría haber tenido otra historia que la que tuve para ser la persona que soy hoy, y ayer, y anteayer. Es lo que nos tocó”, finalizó.