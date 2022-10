Salma Hayek revela la razón por la que no deja actuar a su hija Valentina y sus fans la aplauden

Salma Hayek es una de las actrices mexicanas más famosas, que con su talento y disciplina logró resaltar y triunfar en Hollywood, y ahora tiene una carrera sólida y exitosa.

Su hija, Valentina Pinault, ya tiene 15 años recién cumplidos, y quiere seguir sus pasos en la actuación, pero es algo que a Salma no le agrada mucho.

“Me gustaría ser actriz y después directora porque eso es lo que tiene sentido en mi cabeza. Además, creo que debe ser más complicado ser director si no tienes experiencia del otro lado de la pantalla, eso podría ayudar a dirigir”, dijo Valentina en una entrevista a Vogue.

Pero, aunque la actriz quiere apoyar a su hija en todo lo que ella quiera ser, también desea lo mejor para ella, y ha expresado su negativa a este deseo de Valentina.

Salma Hayek revela por qué no deja que su hija Valentina sea actriz

Salma Hayek confesó que no quiere que su hija Valentina sea actriz en estos momentos, no porque piense que no es capaz y no tiene talento, sino porque está muy joven para una carrera tan demandante como esa.

“Cuando actúas de muy joven pierdes el anonimato. Creo que, a nivel general, lo mejor es mantener y tener una estrategia de vida que te permita tener una faceta artística, una profesional y otra como mujer, sabiendo que siempre una de esas cosas se arriesga un poco”, dijo Salma Hayek en una reciente entrevista.

La mexicana quiere que su hija viva y disfrute esta etapa de su vida, y si entra en el mundo del espectáculo, no podrá hacerlo, ni tendrá una adolescencia normal.

La actriz destacó que “cada persona tiene una sensibilidad distinta: lo tienes que ir armando, realmente no hay nadie que te diga cómo hacerlo. Significa entender qué sacrificas, qué da o qué quita”.

Por lo pronto, Valentina está triunfando con sus looks en cada aparición, y también podría seguir los pasos de modelo de su hermana mayor Mathilde.