Salma Hayek utiliza la prenda en tendencia que te hará lucir increíble sin importar tu edad

No por nada, Salma Hayek se ha convertido en un verdadero ícono de la moda y es que siempre luce piezas muy acordes a las temporadas y las tendencias del momento, además es un ejemplo de que sin importar la edad que tengas, puedes verte increíble.

En las fotografías de sus redes sociales, en su paso por las diferentes galas y su presencia en los principales desfiles de moda, Hayek es un referente en la industria de la moda, por su glamour y toque sofisticado.

El corsé que utilizó Salma Hayek que te hará lucir una cinturita de avispa

Una de las preocupaciones de las mujeres durante los años ha sido lucir una cintura pequeña o una figura esbelta. Desde décadas atrás, esas características impuestas por el mundo de la moda, han perseguido a jóvenes y adultas, que en un intento por encajar con un estereotipo, lamentablemente ha terminado por enfermar a las mujeres.

Este look de la esposa de François-Henri Pinault, es una tendencia otoñal que estará muy presente durante toda la temporada, que además de estar de moda, estilizará tu figura y, lo mejor de todo, es que cualquiera puede utilizarlo sin importar su figura y mucho menos la edad.

Hayek no dudó en presumir el outfit que utilizó durante la presentación de la marca española Balenciaga, en París, ya que no dudó en tomarse fotos enfundada en un total look negro añadiendo texturas y un corsé de cuero que cubre la blusa de transparencias con manga larga que utiliza, además añadió unos lentes de sol del mismo color. El conjunto lo terminó con un pantalón holgado de resorte que la hizo lucir hermosa.