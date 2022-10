¡Ánimo Naya, tus “facilines” te apoyan!: Influencer está bajoneada tras falla técnica en su rifa

Naya Fácil se despertó con mucha pena ya que la rifa de ayer no salió como esperaba. Cuando llegó el gran día en el que informó a sus “facilines” que iba a sortear su departamento de Santiago Centro y otros premios como un auto nuevo, una moto y premios en efectivo. Lamentablemente, la cantidad de personas que se metió al sitio web terminó por colapsar.

En sus historias de hoy, le dijo a sus seguidores que todavía están intentando solucionar el problema de la web, “tengo pena porque llevo tanto rato haciendo esto, preparándolo muy calladamente para que todo sea sorpresa, para que nada fallara y nos falla la página, pero bueno, somos personas, se cometen errores”, comentó.

“Yo jamás pensé que la página se iba a caer, jamás se me pasó por la cabeza. Estaba tan concentrada en el abogado, la notaría, papeles, imágenes, y estuve tan concentrada en eso que nunca pensé en la página, fue mi error”, agregó.

Naya empezó a explicarle a sus “facilines” los problemas que están sucediendo tras bambalinas “yo contraté unos chicos para la página web y nada qué decir de ellos, me han estado dado soluciones, me han estado ayudando, fueran otros quizás ya se hubiesen echado al pollo, pero no, han estado ahí full ayudándome (...) Nosotros sí pensamos que iba a haber un alcance de harta gente y todo el tema, hicimos una página normal, común y corriente”, contó Naya.

“Les quiero ser sincera chiquillos, no hay solución todavía, o sea, la rifa va, va sí o sí. El problema es que ante notaría yo puse un lapsus de tiempo y, los días están corriendo y eso es lo que me preocupa porque yo igual quiero que todos alcancen número (...) Sé lo que es luchar por un hogar propio, por un auto propio, por una moto, quiero que la gente lo logre. Pensé tanto en la gente linda que se les va a ver cumplido su sueño”, agregó.

El plazo es de 45 días para vender los 25 mil números disponibles, si no se cumplen, se extenderá la fecha de término. Naya Fácil afirmó que la idea es que se pueda hacer una fila online, tal como sucede en la venta de entradas de concierto. Ella llamó a sus “facilines” a que estén atentos a sus redes para saber cuándo volverá a estar habilitado el sitio.

“Solución va a haber sí, van a poder participar por el departamento, la moto, el auto, sí van a poder tener su número, pero van a tener que estar muy atentos estos días a mis historias, pretendo que sea esta semana sí o sí. Les voy a decir chiquillos tal día y tal hora se abre la fila virtual y van a tener que hacer una fila”, terminó.