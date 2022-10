“Dahmer-Monster fue de los peores programas en lo que trabajé”: equipo de grabación habla sobre lo agotador que fue la producción de la serie de Netflix

Monster: The Jeffrey Dahmer Story sigue cosechando buenos números dentro de Netflix, posicionándose como la favorita en la temporada de premios para galardonar lo mejor de la televisión. Sin embargo, no todo es color de rosa.

La serie pasó por la controversia que incluye la fuerte crítica realizada por los familiares de las víctimas de Jeffrey Dahmer quienes señalan a Netflix de exponer innecesariamente sus sufrimientos.

Incluso, el actor Shaun J. Brown, quien interpreta, Tracy Edwards, tuiteó una nota expresando lo extraño que le resulta recibir elogios por haber interpretado el rol de una de las víctimas de Dahmer.

Ahora la nueva polémica que enfrenta la serie es la acusación realizada por Kim Alsup, coordinadora de producción, al equipo de grabación por sus malos tratos.

“Me trataron horriblemente”

Antes del estreno de la serie, Kim Alsup, había realizado una serie de tweets donde expresó su descontento sobre los tratos que recibió durante las jornadas de grabación de la serie.

Ahora decidió hablar para Los Angeles Times, para detallar cuáles fueron las situaciones que vivió durante el rodaje.

“Siento que va a traer demasiados recuerdos de trabajar en ella. No quiero tener este tipo de situaciones de TEPT. El tráiler en sí me dio tept, por lo que terminé escribiendo ese tweet y no pensé que nadie iba a leer”, dijo al ser consultada sobre la serie.

“Fue uno de los peores programas en los que he trabajado como mujer negra”, agregó Alsup, reiterando la afirmación de que ella era uno de los dos únicos miembros negros del equipo en “Dahmer”, y que regularmente se la confundía con el otro. “Siempre me llamaban por el nombre de otra persona, la única otra chica negra que no se parecía en nada a mí, y aprendí los nombres de 300 extras de fondo”, reseña el medio estadounidense.

Según Alsup, su situación cambió a partir del episodio 6, que fue escrito por Janet Mock (escritora y activista trans) y dirigido por el reconocido director afrodescendiente Paris Barclay.

La asistente de producción consideró la experiencia de grabación como “agotadora”, en parte debido a la poca asistencia de salud mental disponible en el ambiente.