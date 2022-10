Exesposo de Nicole Block responde a acusaciones de abuso con críptico mensaje

Con un críptico mensaje respondió a las acusaciones de su exmujer Nicole Block, Juan Cristóbal Meza. La actriz denunció a través de redes sociales que su ahora expareja la maltrataba, tanto sicológica, física y económicamente.

“Lo relevante en la mentira no es nunca la intencionalidad del que miente. La mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad: en el vector que separa lo que alguien dice de lo que piensa en su acción discursiva referida a los otros. Lo decisivo, por tanto, el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira”, escribió en las stories de Instagram, citando al filósofo Jacques Derrida.

La denuncia de Block

“He guardado silencio por años…Pero ya no más. Ex marido o marido: Los golpes: patadas en la espalda, azotarme contra la muralla, cortarte el cuello para que no me fuera, amenazarme con suicidarte para que no me separara no se compara con la violencia psicológica que he tenido que aguantar hasta el día de hoy…”, partió diciendo en su denuncia la actriz, donde además subió un video.

“GORDA es lo más suave que me dijiste hace 2 días…Sufro de trastornos de la conducta alimentaria y tú lo sabes, casi muero por esta causa y tú me das ahí en mi talón de Aquiles…Pero tus manipulaciones sórdidas son lo peor”, continuó.

“Entré a la televisión porque mi carrera como actriz de teatro no te pareció suficiente. Me alejaste de mis padres porque te parecían poco cultos, ignorantes y poco sofisticados para tus estándares. Tus restricciones: NO labial rojo, NO a mi estilo de vestirme, NO a mis amistades, NO a mi identidad…Miraste en menos mi carrera de actriz diciendo que eres mejor compositor que yo actriz y que debíamos ir a Estados Unidos a potenciar tu carrera y yo abandonar la mía sin posibilidades de trabajo allá”, escribió.