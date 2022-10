Karen Doggenweiler y la oferta de último minuto de TVN para no irse a Mega: le propusieron animar el Festival de Viña

El debut de Karen Doggenweiler en la animación del matinal “Mucho Gusto”, de Mega, estuvo lleno de emoción este miércoles, y también de insospechadas revelaciones.

Como la que entregó la periodista a su nuevo compañero de animación, José Antonio Neme, quien en medio del bloque dedicado a los artistas confirmados por la alcaldesa de Viña de Mar para la próxima edición del Festival, no dudó demasiado para preguntarle a Karen si es que alguna vez el canal público le había ofrecido animar dicho evento como una forma de mantenerla en la señal pública.

“¿Te gustaría haber animado en Viña?”, lanzó Neme, quien de inmediato encontró la respuesta, algo incómoda de Karen: “El Jose con sus preguntas (...) están todos atentos con mi cuña”.

La confesión de Karen Doggenweiler

“Sí, siento que me hubiera encantado haber estado en esa concha acústica, jajajá (...) porque yo muchas veces dije: ‘¡Buenas noches, Patagual!’, que es un festival maravilloso, en el corazón de la Quinta Región, el Festival del Huaso de Olmué, pero está tan cerquita de Viña, entonces (...)”, declaró Karen, quien luego reconoció a su compañero del matinal las postreras gestiones de los ejecutivos de TVN para intentar convencerla de quedarse en el canal a cambio de animar en la Quinta Vergara.

“¿No te ofrecieron Viña? ¿Te estoy poniendo en problemas”, contraatacó Neme, segundos antes que Doggenweiler dejara a muchos boquiabiertos en el estudio de Mega con una inesperada y sincera respuesta.

“¿Cuándo, dices tú? No, tú puedes preguntar lo que quieras (...) es que la oportunidad es la importante, de cuándo te la ofrecen (...)”, señaló Karen, quien tras un nuevo bombardeo de preguntas de su compañero (“¿Te ofrecieron Viña para que te quedaras en TVN? ¿Qué año?”), sinceró las negociaciones de los ejecutivos, ya infructuosas para ella -quien ya se había decidido a dejar el canal-, de llegar al escenario de la Quinta Vergara.

“No, para (...) paran pan pan, jajajá. No, sabes qué pasa, lo qué pasa es que también, no. Es que no, ya tenía mi corazón decidido y, por supuesto, que es un escenario (...) yo creo que cualquier comunicador quisiera estar en la Quinta Vergara porque es un tremendo escenario”, finalizó.