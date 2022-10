Revelaron las polémicas fotos que tomó el paparazzi agredido por amigos de Margot Robbie y Cara Delevingne

Según informó el diario La Nación de Argentina, la revista Hola trasandina publicó las imágenes que logró tomar el paparazzi Pedro Orquera a Margot Robbie y Cara Delevingne cuando salían de un restaurant en Buenos Aires.

El fotógrafo estaba trabajando para el medio que le encargó encontrar a las estrellas hollywoodenses, las cuales andaban de incógnitas en el barrio de La Boca. De ahí salían cuando fueron fotografiadas por el hombre que jamás imaginó la brutal agresión que recibiría por su acierto.

Dos amigos de las actrices se enojaron al verlo fotografiar a las celebridades mundiales y le dieron una paliza que quedó grabada en cámaras de seguridad y lo dejó hospitalizados con lesiones graves.

Las fotos que causaron la trifulca

Las amigas Margot Robbie (32) y Cara Delevingne (30) aparecen subiendo a un taxi a la salida del restaurant Patagonia argentina. Acomapañadas de sus amigos, las actrices andadan con mascarilla facial pasando algo desapercibidas, pero cuando no lo lograron vino lo peor para el fotógrafo.

“Sufrí una encerrona terrible y después una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano, tratando de resguardarla, tanto a ella como al material. En un momento sentí que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto y la cámara voló por el aire”, relató el paparazzi agredido.

Según la información de La Nacion, luego de pasar dos noches detenidos en la Comisaría Comunal 4, el lunes 3, los dos ciudadanos británicos que le pegaron a Pedro Orquera, prestaron declaración en la Unidad de Flagrancia Sur del Ministerio Público Fiscal porteño.

Dispusieron su libertad con medida restrictiva de prohibición de salir del país sin autorización judicial mientras dure el proceso, se les retiró el pasaporte y se dictó una caución real por la suma de 200 mil pesos cada uno.

