“Yo pertenezco a esa casta”: Paty Maldonado apoya a Bolsonaro en elecciones de Brasil

Durante la última transmisión de “Las Indomables”, Paty Maldonado vuelve a analizar el mundo de la política, esta vez repasó las votaciones de primera vuelta presidencial en Brasil para elegir entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva.

La exMucho Gusto mostró su descontento tras los resultados del fin de semana, en donde el representante del Partido de los Trabajadores tuvo apoyo en los sufragios.

“Estuvo 500 días detenido Lula y resulta que se le descubrieron los sobornos, las platas perdidas, pero olvídate la cantidad de cosas que le descubrieron y gana la primera vuelta. Entonces tú dices, ¿qué le pasa a los pueblos? ¿por qué vuelven a caer?”, analizó de entrada la opinóloga.

Posteriormente, la comunicadora aclaró que cree que las preferencias de Bolsonaro: “No sé si son ideas de ultraderecha o derecha. Yo diría que cuando tú apuestas por la familia, no al aborto, no a la falta de respeto, sí al trabajo, sí al pagar tus impuestos, sin nada de nepotismo, nada la corrupción. Tú no eres de derecha, eres un buen ser humano con buena educación y valores”.

“Yo pertenezco a esa casta, no pertenezco a la derecha ni a la ultraderecha. Yo vengo de una generación y familia en que me enseñaron valores”, aseguró.

Finalmente, Paty Maldonado dio a conocer su preferencia para las elecciones: “Esperamos que la (segunda vuelta) de Bolsonaro con Lula, Bolsonaro gane. Ojalá. A mí me gusta”, concluyó.