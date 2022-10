“Él está muy avergonzado siempre de su cuerpo”: Yamila Reyna reveló que su pareja recibe fuertes críticas por su físico

Durante la transmisión del programa “Hoy se habla”, Yamila Reyna se tomó unos minutos para hablar sobre un serio problema que acompleja a su actual pareja, el futbolista Diego “Mono” Sánchez.

“Mi pareja, espero que no se enoje con esto, él es deportista, mide casi 1.90, pesa 85 kilos, y siempre lo critican porque está gordo”, reveló la panelista.

En la misma línea, aseguró que este tipo de comentarios han afectado duramente al jugador. “Él está muy avergonzado siempre de su cuerpo, tiene un cuerpo increíble y siempre está avergonzado”.

“En verano no se quiere poner traje de baño y es un tipo que trabaja su cuerpo las 24 horas del día y está bárbaro”, ejemplifica Yamila Reyna.

“Sin embargo, es tanta la crítica que hay hacia su cuerpo, que él llega a sentirse súper incómodo. Después de un partido me dice: ‘¿Me veo gordo?’ Y (yo le digo) no, porque no lo es además”, sentenció.

Cabe recordar que el arquero de la Unión Española junto a Yamila Reyna se comprometieron durante el 2021, por lo que estarían preparando todo para su futuro matrimonio.