El final sin retorno: Tom Brady ya tiene abogados para arrancar los trámites de su divorcio

Desde hace algunas semanas, el rumor de una separación definitiva entre Tom Brady y Gisele Bündchen ha sonado con fuerza. La pareja tuvo muchos conflictos por la decisión del jugador, de disputar una temporada más en la NFL.

Y es que, la modelo no estuvo conforme con el regreso del mariscal de campo a los emparrillados.

Divorcio inminente

Brady había tomado la decisión de apartarse de los emparrillados, pero, de un momento a otro, cambió su decisión y quiso disputar un año más.

La molestia de Bündchen nació porque Tom le prometió estar más tiempo con ella y sus hijos, pero la ambición del histórico jugador de la NFL podría dejarlo sin matrimonio.

El rumor ha tomado cada vez más fuerza, sobre todo, porque en las últimas semanas no se les ha visto juntos.

De hecho, Tom está muy enfocado en lo deportivo, mientras que Gisele se la ha pasado viajando.

Hace algunos días, se supo que la pareja ya contrató abogados para comenzar los trámites de divorcio.

El aún matrimonio quiere compartir la custodia de sus hijos, John, de 15 años; Benjamín, de 12; y Vivian de 9 años, para así dividir las propiedades que tienen.

Cabe destacar que Gisele y Brady cuentan con varias casas, entre las que se encuentran la de Tribeca, Nueva York, una cabaña en Montana, una casa en Costa Rica y otra en Miami, Florida que estaban reconstruyendo.

Sólo piensa en un título más

La ambición de Brady, por ser el jugador más grande de la NFL, lo podría llevar a perder todo en lo personal.

Ya no creo en el amor... Tom Brady y Giselle han comenzado su divorcio pic.twitter.com/u4Rec5euPZ — Joshy III (@joshy_III) October 4, 2022

Sin embargo, al mariscal de campo poco parece importarle, ya que su deseo es permanecer en los emparrillados, liderando a los Bucaneros de Tampa Bay.

“Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible”, destacó Brady.