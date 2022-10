El tremendo “fail” de Simón Oliveros con Karen Doggenweiler en Mucho Gusto

Con tanto cambio de panelistas y animadores en Mucho Gusto cualquiera se confunde, el problema es que entre tanto ajetreo tras la llegada de Karen Doggenweiler al matinal de Mega, el periodista Simón Oliveros tuvo un lapsus en pleno despacho en vivo que hizo reír a todos.

Fue tan divertido que medios como Página 7, replicaron el inesperado “fail” que el periodista tuvo con la ex rostro de TVN que llegó ayer al programa.

Mientras Simón hacía un despacho desde las calles de Valparaíso donde ya lleva años de experiencia, quiso darle el paso a la gente del estudio y mencionó a Karla Constant.

“La Karlita está… perdón, ¿qué me pasó?”, esto no sería ningún problema, si es que aludida hubiese estado en el programa, ya que ella ya no trabaja en el Mucho Gusto desde hace un par de días.

Lo más divertido fue la reacción de su interlocutora, ya que Karen Doggenweiler le respondió: “Está bien, está bien Gino”, bromeó ella haciendo alusión a Gino Costa, su ex compañero en TVN.

“Pifias, pifias para Simón. Estamos hablando con Karen Doggenweiler”, continuó el mismo Oliveros comentando entre risas como una forma de salir del paso de su tremendo lapsus matutino.