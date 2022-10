Hilary Swank está embarazada de gemelos a sus 48 y se llena de crueles críticas: “está muy vieja”

Hilary Swank es una de las actrices más famosas de Hollywood que se ha destacado en películas como Golpes del destino, El nuevo Karate Kid, y Posdata te amo.

La famosa se dedicó a la actuación por años y construyó una carrera exitosa, pero en los últimos años se ha dedicado a su vida personal, y recientemente reveló una noticia que la ha llenado de felicidad.

Y es que la actriz confesó que está embarazada de gemelos a sus 48 años, algo que había deseado desde hace muchos años, demostrando que nunca es tarde para ser madre.

Hilary Swank revela que está embarazada de gemelos a sus 48

Durante una entrevista con Good Morning América, Hilary Swank confesó que vive un sueño y está muy emocionada por esta etapa en su vida.

“Es algo que estábamos esperando y ya puedo decir que voy a ser madre, pero no de uno ¡sino de dos!. Me siento bendecida, todavía no me lo puedo creer”, dijo la actriz en la entrevista.

La famosa explicó que se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo, y afortunadamente no ha experimentado náuseas, ni ningún malestar.

Hilary declaró que no puede esperar para conocer a sus hijos y vivir esta etapa como madre que siempre anheló junto a su esposo Philip Schneider.

La famosa demuestra que nunca es tarde para ser madre, no importa lo que digan los demás, no hay imposibles.

Las crueles críticas a Hilary Swank por su embarazo

De hecho, muchos la han criticado en redes, asegurando que está muy “vieja” para ser mamá, y que no vivirá para verlos casarse siquiera, demostrando lo peor de las redes.

“Wow a esta edad ya lo que hay que tener es nietos no hijos”, “amiga ya estás muy vieja para esto, no los verás crecer”, “serás como su abuelita LOL”, “por favor ya a esta edad no tengan hijos, le harán un mal dejándolos solos cuando sean grandes”, y “la peor edad para tener hijos”, fueron algunos de los crueles comentarios.