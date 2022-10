Leonor Varela: “El virus me pegó fuerte y al final del rodaje estaba muy cansada”

La actriz nacional, Leonor Varela, vivió complicados momentos en el rodaje de su nueva película “Miénteme” de Amazon Prime, la cual protagoniza junto al actor Benjamín Vicuña. El filme se rodó en Buenos Aires durante el año pasado, que retrata la intriga e investigación que hace el personaje de Varela al de Vicuña, tras presentárselo a su amiga.

En una entrevista de los actores con BioBío, Leonor Varela relató cómo fue el proceso de contraer Covid durante el rodaje, “creo que eso fue lo más estresante de todo, perdí mucho peso, mucho pelo. El virus me pegó fuerte y al final del rodaje estaba muy cansada. Aunque son cosas que pasan y estas máquinas son así. Hay que seguir andando no más”, relató.

“Creo que tenía una flacura que parecía enfermiza, pero no lo dejé ver en cámara (...) Uno trata de dar lo mejor posible, porque la producción cuesta demasiada plata. Tuve que volver y tuve que volver. Uno no puede darse el lujo de no estar de humor”, agregó.

Cuando se enfermó, Varela también contagió al resto de su familia, lo que significó el cuidado de más personas dentro de su hogar, hecho que rescató su coprotagonista, Benjamín Vicuña, “igual fue complicado, la Leo no estaba en su casa y se enfermaron los tres. Tenía que cuidar a su hija con 40 de fiebre”, comentó.

“Yo no dormí esos días cuidando a la Luna (...) Volví al trabajo y estaba muy, muy cansada. Yo creo que son exigencias de lo que hacemos. No siempre es fácil, pero es una lección e igual la pasé bien”, terminó de contar.