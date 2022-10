Marlene de la Fuente aclara el motivo de romper el silencio tras quiebre con Iván Núñez: “No tiene que ver con despecho”

Marlene de la Fuente se aburrió de guardar silencio y hace un par de días ha ido contando episodios del fin de su matrimonio con Iván Núñez y respondiendo a las acusaciones que ha hecho la actual pareja del periodista, la brasileña Thais Jordão.

“Estimados, siento el deber de aclarar algunas publicaciones realizadas por una mujer externa a mi familia. Ya han pasado tres años de mi separación y a petición de los rogantes (mis 4 hijos, uno mayor de edad y otra con 17 años) expongo algunos documentos para esclarecer dichos de los cuales causaron y continúan dañando emocionalmente a mis niños, quienes tuvieron que enfrentarse a crueles preguntas y comentarios debido a las publicaciones realizadas por ella. Ya no aceptaré más incomodidades ni tristezas para mis niños”, precisó de la Fuente.

Ahora, nuevamente arremetió contra Núñez- luego de que ayer expusiera un viejo mensaje de WhatsApp- en el que reconoce que le fue infiel.

“Guardar silencio en estos tres años era lo más sensato, independiente de las falsedades que fue publicando la pareja del periodista y padre permitiendo esas incongruencias. Son embargo, cuando ese silencio ha provocado y continúa provocando consecuencias dolorosas para mis niños, no me queda otra opción que contar la verdad a pesar de la incomodidad que me causa”, indicó este jueves en su Instagram.

“No tiene que ver con despecho. Ni se está peleando un hombre. Exijo responsabilidad de parte del padre. No permitir situaciones que están dañando a sus hijos”, precisó.