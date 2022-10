¡No le duró nada la admiración! Piqué alardeaba de los talentos de Shakira en redes sociales

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gerard Piqué se mostró admirado por los talentos de Shakira en numerosas ocasiones y ante sus más de 20 millones de seguidores.

Aunque ambos son personas conocedoras del éxito, la cantante colombiana tiene mucho más tiempo en la cima de su carrera, un aspecto que sin duda flechó al futbolista.

Las redes sociales del defensa del Barcelona guardan evidencia de ese orgullo. En una de las publicaciones más recientes el futbolista compartió un video en el que se ve a Shakira estudiando en plena pandemia.

“Studying philosophy! Smart ass!” (¡Estudiando filosofía! ¡Sabelotodo!), escribió Gerard Piqué como reconocimiento de su imparable espirítu de aprendizaje y transformación.

En otro video, Gerard Piqué no dudó en compartir un clip de Zootopia con la canción Try Everything de la cantante, que formó parte de la musicalización de la película. Sin duda uno de los grandes logros que ha alcanzado la colombiana a lo largo de su carrera.

“I’m really loving this song #TryEverything ! I swear, not biased!” (Realmente me encanta esta canción #TryEverything! ¡Lo juro!”), manifestó el futbolista.

Para nadie es un secreto que las presentaciones de Shakira son de otro mundo y Gerard Piqué fue portavoz de eso con un video en el que se le ve a la interprete haciendo su respectiva danza del vientre al ritmo de ‘Whenever, whenever’.

“The best show I’ve ever seen!” (¡El mejor espectáculo que he visto!), escribió el futbolista.

Gerard no solo quedó flechado con los talentos de Shakira, su manera de ver la vida y su forma de ser también forman parte de ese orgullo que él manifestó en varias ocasiones.

“¡Ella siempre tan feliz!”, comentó en sus redes sociales junto a una fotografía de la cantante en una montaña aparentemente en medio de unas vacaciones.

A pesar de todos los mensajes que le dedicó a quien fue su pareja por más de 12 años y el amor que le expresó, el futbolista no fue capaz de manifestarle con sinceridad su confusión amorosa, una acción que le reprochan todos sus seguidores.