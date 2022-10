“¡Qué tení que andar metiéndote en hue...”: Patricia Maldonado critica a Mon Laferte por ser investigada en México como activista

En duros términos se refirió este miércoles Patricia Maldonado en contra de la cantante nacional, Mon Laferte, quien esta semana apareció en las filtraciones de los Guacamaya Papers como una las figuras que la Secretaría de la Defensa Nacional de México mantuvo vigiladas por cinco años por ser simpatizante de activistas y colectivos feministas del país norteamericano.

Cabe señalar que el diario El Universal fue el que dio a conocer parte de los documentos del ejército mexicano filtrados por los hackers Guacamaya, y que en el caso de la artista chilena data del pasado 8 de agosto de este año, bajo el nombre de “Activismo Social Relevante”.

Tal documento forma parte de una investigación de años, donde Laferte aparece en una fotografía que la destaca como parte de una actividad feminista de la BAZ, titulado “Activistas y simpatizantes”.

Las críticas a Mon Laferte

Este caso fue el que comentaron Maldonado y Catalina Pulido en el streaming del canal Youtube de “Las indomables”, donde la exfigura de Mega lanzó duros descargos en contra de la artista chilena.

“Lo encontré del terror. Esta no es una buena noticia. Perder tu carrera, a mi juicio, metiéndote en hue... ¡Qué tení que andar metiéndote en hue... por allá!”, afirmó Maldonado.

Te mandas un condoro y después tienes que recoger la lengua del suelo y embutírtela, ya no eres creíble en tus conceptos políticos. — Patricia Maldonado

Su compañera en el programa, Pulido, también evaluó negativamente a Mon Laferte por aparecer en dicha investigación del ejército mexicano.

“Ni siquiera es tu país ojo, claro, a ella la quieren muchísimo allá, yo no voy a negar su calidad artística (...) cuando tú tienes tanto talento por qué te desvías en la vida, hablando hue..., haciendo hue...”, reflexionó, al paso que junto a Maldonado recordaron el episodio donde la chilena se dejó ver en la Alfombra Roja de los Grammys de 2019 con sus pechos al aire y la consigna “en Chile torturan, violan y matan”, escrita en su cuerpo.

“Después se tuvo que meter la lengua en el trasero porque se comprobó que no existía eso. Entonces, te mandas un condoro y después tienes que recoger la lengua del suelo y embutírtela, ya no eres creíble en tus conceptos políticos”, se quejó Maldonado, quien sobre el final le hizo una recomendación a la cantante: “Ojo, no juegues con los mexicanos”.