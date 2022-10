“Reina solo es una”: La novia de Piqué le reclamó al jugador que no la trata como a Shakira

Clara Chía Martí, la nueva novia de Piqué, estaría atravesando un duro momento en su relación al compararse con la ex del futbolista, Shakira.

Y no por sus éxitos profesionales, fortuna o belleza, sino en la manera en cómo el defensor del FC Barcelona trataba a la madre de sus dos hijos cuando todavía estaban juntos.

Esto se une a los varios rumores que han surgido en las últimas semanas que aseguran que toda la atención mediática que están recibiendo les está pasando factura, pues la pareja habría tenido varias peleas e inconvenientes.

El reclamo que le hizo la novia de Piqué al español y que tiene que ver con Shakira

En este sentido, el último episodio al respecto se produjo en París, durante el viaje exprés que hizo Piqué acompañado de su novia recientemente.

Según el portal Music Mundial, cuando estaban desembarcando del aeropuerto tras sus días de ‘luna de miel’ en Francia y fueron abordados por los paparazzis, el español de 35 años abandonó por completo a Clara Chía Martí.

#EnVideo 📹



Así fue sorprendido el futbolista Gerard Piqué con su novia Clara Chía en el aeropuerto El Prat de Barcelona, tras su regreso de Francia donde tuvieron un viaje romántico.#VenezuelaNews 🇻🇪 pic.twitter.com/o3v39WaawZ — Agencia Venezuela News (@AgenciaVN_) September 23, 2022

A la joven de 23 años esto no le hizo ninguna gracia, así que presuntamente luego tuvieron una discusión porque él no la protegió de los medios de comunicación como sí lo hacía en el pasado con su ex, la intérprete de Waka Waka.

Se especula que le habría pedido un trato similar al que le daba a su pareja de hace 12 años y que dejó a mediados de este año para emprender sus vidas por separado.

Ante esto, los fans de Shakira salieron a defenderla. “Pero claro, reina solo es una, obviamente a ella sí la iba a tratar bien”, “Esa es la diferencia entre estar enamorado de verdad y solo usarte de distracción”, “Definitivamente Clara no se quiere a sí misma”, “Si es capaz de dejarla ahí sola, ¿qué otra cosa le haría?”; fueron parte de las opiniones.