Tom Brady y Gisele Bündchen se separan: el ‘culpable’ sería Cristiano Ronaldo

Luego de meses en lo que el futbolista Greard Piqué fue comidilla de todos por la infidelidad que cometió hacia Shakira y la separación de ambos, el jugador de futbol americano, Tom Brady y la modelo Gisele Bündchen están ahora en medio de la polémica.

Desde hace días, múltiples fuentes afirman que la pareja está peleada y que están viviendo por separado. Algunos incluso apuntan que ya han contratado abogados para llevar a cabo el divorcio. Los fanáticos ahora se cuestionan si de verdad será el fin Tom Brady y Gisele Bündchen después de tantos años juntos.

Al parecer las cosas se complicaro entre ambos a raíz de que Brady tomó la decisión de retirarse de la NFL. “Gisele no estaba feliz cuando Tom se retiró de la NFL después de tan poco tiempo”, dijo una fuente. “Hay tensión entre ellos”. Según el informe, Tom está “haciendo todo lo posible para compensar” a Gisele. “Están trabajando en las cosas y tratando de salir del otro lado”, dijo la fuente. Otra fuente le dijo a People que Gisele está “frustrada” con Tom y “ha estado pasando tiempo lejos” de él. “Regresar a Tampa después de la jubilación puso a prueba el lado personal de su vida”, dijo la fuente. “Gisele está frustrada y harta de que su carrera se presente ante su familia, que siempre lo ha apoyado”.

Según Page Six el 4 de octubre de 2022, la pareja buscó contratar abogados de divorcio. Una fuente le dijo al medio: “En realidad, nunca pensé que esta discusión sería el final de ellos, pero parece que lo es. No creo que haya ninguna vuelta ahora. Ambos tienen abogados y están analizando lo que implicará una división, quién se queda con qué y cuáles serán las finanzas”. Otra fuente le dijo a People que Tom está “tratando de averiguar qué hacer” después de que Gisele contrató a su propio abogado de divorcio y está encontrando uno para él.

¿Qué tiene que ver Cristiano Rondaldo?

El jugador de futbol ha estado lidiando co sus propios problemas tras la pérdida de uno de sus mellizos, lo que lo ha llevado a enfocarse en cuidar a su familia sin embargo, sorprendió al terminar envuelto en la polémica de Bündchen y Brady.

En marzo, Brady viajó a Old Trafford para disfrutar de un partido del Manchester United en la grada contra el Tottenham. Ese día, Cristiano Ronaldo marcó tres goles y Brady saltó al terreno de juego tras terminar el partido para felicitar al portugués. Ambos sostuvieron una breve conversación en la que Cristiano quiso saber si realmente Tom había terminado su carrera como futbolista estadounidense, pero este evadió la pregunta.

Pocas horas después de este encuentro con Ronaldo, Brady decidió reconsiderar su decisión y volver a la NFL. “En los últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar siempre está en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento, pero no es ahora”. Esto fue el detonante para un enfrentamiento con su esposa Gisele.