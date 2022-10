¿Y la boda pa’ cuándo?: Lisandra Silva contó los motivos por lo que pospuso su matrimonio con Raúl Peralta

Durante esta jornada, Lisandra Silva se tomó unos minutos en sus redes sociales para aclarar los motivos por los cuáles aún no da el “acepto” en el altar.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo decidió abrir la caja de preguntas y respuestas, en donde uno de sus seguidores le consultó sobre la fecha de su casamiento.

“¿Tienes vestido de novia?, fue la interrogante de un usuario.

“Si ustedes supieran de que yo pagué mi vestido de novia, lo escogí, compramos la tela, todo con el diseñador, porque nos íbamos a casar mientras yo estaba embarazada”, respondió la cubana según rescató Página7.

Sin embargo, la modelo aclaró que “después empecé a engordar, me empecé a hinchar, empecé a tener muchas ansiedades y decidimos hacerle stop a la boda”.

Eso sí, Lisandra enfatizó en que la boda sí se llevará a cabo, y que “tiene todo listo” para hacerlo.

Posteriormente, Raúl Peralta quiso participar de la dinámica de la plataforma web y le escribió: “Quiero casarme contigo”.

“Aquí está mi pololo que me escribe que se quiere casar conmigo. La pregunta que nos hacemos siempre es: ¿Cómo nos vamos a casar? ¿Cuándo nos vamos a casar? ¿En dónde? No lo hemos decidido. ¿Qué hacemos con estos dos niños? ¿Nos los llevamos a Cuba? ¿Nos casamos acá en Chile? ¿Big wedding o small wedding (gran boda o pequeña boda)? No sé… ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra boda?”, cerró Lisandra.

Cabe recordar que la pareja se comprometió en septiembre del 2021, y que hasta el momento no han podido concretar el día.