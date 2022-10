Daniela Castro arremetió con todo contra su expareja: “Es un mitómano, infiel y estafador”

La actual “Discípulo del Chef”, Daniela Castro, confirmó hace pocos días el fin de su relación con el chef Maximiliano Rivera. Fue mediante las dinámicas de preguntas por Instagram que la influencer algo contó de su quiebre. “Terminé hace muchos meses. ¡Antes de mi cumpleaños! Fue en marzo de este año y bueno…”, explicó.

Asimismo, agregó que “me suele pasar que cuando quiero terminar, una vez que los digo, me doy cuenta que en realidad mentalmente ya había terminado mucho antes”.

La bomba explotó...

Ahora Dani Castro dejó entrever algunos detalles de la actual relación entre ambos, que al parecer no sería muy buena.

Según Mira Lo que Hizo, en una publicación de la fundación de rescate de perritos, en donde está Charlie, Castro dejó un comentario en respuesta a: “Que corto es el amor y que largo es el olvido”.

“Charlie! Yo no lo he olvidado pero tampoco olvido que Max me tiene que pagar la mitad de la deuda. Una por ayudar sale trasquilada y lamentablemente la gente se aprovecha”, escribió.

Y claro, luego de que el can protagonizara un incidente con una mujer que trabajaba en la casa de la influencer, ingresó a la fundación. Ante los comentarios de los seguidores, Castro profundizó: “mi ex se iba a hacer cargo de él pero es un mitómano”.

Luego precisó: “Es un mitómano, infiel y estafador”.