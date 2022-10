Hijo de Iván Núñez sale en defensa de su mamá: “Nuestra casa pasa inundada y sin electricidad”

Marlene de la Fuente, exesposa de Iván Núñez, dejó la grande en Instagram al romper el silencio tras su separación. Contestó acusaciones de la actual pareja del padre de sus hijos, Thais Jordão. “Estimados, siento el deber de aclarar algunas publicaciones realizadas por una mujer externa a mi familia. Ya han pasado tres años de mi separación y a petición de los rogantes (mis 4 hijos, uno mayor de edad y otra con 17 años) expongo algunos documentos para esclarecer dichos de los cuales causaron y continúan dañando emocionalmente a mis niños, quienes tuvieron que enfrentarse a crueles preguntas y comentarios debido a las publicaciones realizadas por ella. Ya no aceptaré más incomodidades ni tristezas para mis niños”, precisó.

Esto provocó que el propio conductor de noticias de TVN también expusiera su defensa en redes.

“Datos matan relatos...llevo más de 3 años soportando en silencio la difusión de mentiras sobre mi separación”, comenzó a escribir el periodista, agregando que “jamás diré nada en contra de la madre de mis hijos por respeto a ella, amor a mis niños y 19 años de vida en común. Mucho menos publicaría conversaciones privadas. Sin embargo los datos son los datos y aquí van:...”, partió escribiendo Núñez.

“El Cuarto Tribunal de Familia fijó una pensión de alimentos provisoria de casi 3 millones de pesos que se ha pagado y se paga religiosamente. Para dudas y escépticos consultar al Tribunal. Adicionalmente pago la casa donde viven mis hijos. Una vivienda de 4 pisos ubicada en Los Dominicos , con piscina, biblioteca, gimnasio, 800 metros cuadrados de jardín, 5 baños, 6 habitaciones y subterráneo. También pago aparte las Isapres de los niños y otras cuentas”, sostuvo.

Precisa que “en actas del tribunal consta TODO esto, como asimismo el dictamen de la misma sala que establece que las colegiaturas ESTÁN incluidas ahí (fallo del 14 de marzo del año en curso . RIT:C : 10677 -2021). Cuando me despidieron de @radioimagina a raíz de las mentiras difundidas en ese tiempo seguí pagando el colegio hasta copar la tarjeta de crédito, pues yo era el firmante de los pagarés ese año. Esa deuda la sigo pagando yo y está documentada hasta julio del 2023. Pueden consultar al Colegio Wenlock”.

“La responsabilidad de mis errores es mía y sólo mía. La he aceptado en público y en privado. A mi pareja y a mis hijos déjenlos en paz . Sólo diré que la infidelidad no es la única ni peor manera de dañar una relación. En un país donde el 87% de las pensiones de alimentos NO pagan, es grave mentir sobre quiénes sí lo hacemos y ojo que esto no es una “gracia”, es deber básico de la coparentalidad”, sentenció.

Ahora el hijo

Pero ahora el conflicto evolucionó y habló el hijo del matrimonio, Diego Núñez. Infama.cl, compartió algunas de las respuestas que el joven dio en Instagram.

“El que no se queda con los niños debería proporcionar un apoyo económico que sostenga un estilo de vida igual o similar al que se tenía anteriormente”, expuso el hijo de Marlene de la Fuente.

Agregó que “nuestra casa pasa inundada y sin electricidad. Todas las cañerías están podridas y por eso mismo se echo el circuito eléctrico. Entiendo que hay personas que están peores que nosotros, pero eso no hace que lo que estemos pasando sea normal”.