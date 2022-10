Ivette Vergara vuelve a TVN para liderar “Famosos a clases” y con propuesta para reeditar nostálgico programa

Ivette Vergara fue confirmada por TVN como la animadora que reemplazará a Karen Doggenweiler en la conducción del nuevo programa “Famosos a clases”, y en ese inesperado retorno a las pantallas del canal público, la periodista le contó a sus seguidores de Instagram que ya hizo las primeras gestiones con los ejecutivos de la señal para reeditar uno de los programas que le hizo ganar notoriedad en la década de los noventa.

“No pensé que iba a tener la oportunidad de volver al lugar donde fui más feliz en televisión. TVN es el lugar donde construí mis más bellos recuerdos profesionales y también personales, por lo mismo es un gran desafío y responsabilidad”, señaló la animadora, quien en un live de la red social aportó más datos respecto a los proyectos que tiene en mente ofrecer en su retorno a la estación pública.

Los proyectos de Ivette Vergara en TVN

“He vuelto a mi casa, he vuelto a TVN. Estoy tan contenta y feliz, porque me he encontrado con gente que estaba de la época de Hugo”, prosiguió Ivette, dando cuenta del interés que tiene en reponer el programa de concursos interactivo que por tres años condujo en el canal.

“No les cuento la emoción que fue. Me pasó algo divertido, había un bloguero que hizo una nota en su canal sobre Hugo y me metí a ver qué tan verdadera era la información y resulta que él trabajaba en TVN. Le dije, estuvo bien tu reportaje, pero igual le pusiste color en algunas cosas”, prosiguió la animadora, quien aprovechó esa anécdota para contar de su plan con Hugo.

“Haremos unas cosas ahí, porque hay tanto material de Hugo. Yo le decía a los ejecutivos: ‘¿Por qué no ponemos a Hugo en pantalla?’. Así que quizá se va a hacer algo (...) sería bueno para que las nuevas generaciones puedan entender porqué tantos somos tan fanáticos de Hugo, que es una etapa que nos marcó”, puntualizó.

Sobre el final de su live de Instagram, aportó algunos datos respecto del programa que marcará su retorno a la señal luego de una década alejada de TVN, y en el que deberá reemplazar a Doggenweiler, quien incluso hizo los primeros spots promocionales antes de emigrar a Mega.

“Son famosos con sus compañeros de colegio, en donde revelan anécdotas, cómo eran y todo para ayudar a colegios que tienen proyectos sociales muy bonitos”, cerró.